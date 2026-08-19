Paraná Pesquisas: Tebet, Marina e Derrite empatam pelo Senado em SP

A corrida eleitoral pelas duas cadeiras paulistas no Senado apresenta um empate técnico triplo na liderança. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (19), Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Guilherme Derrite (PL) disputam o topo. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais.

No principal cenário estimulado, no qual o eleitor pode escolher dois nomes, Tebet soma 31,1% das intenções de voto. Ela é seguida rigorosamente de perto por Marina com 30,1% e pelo secretário Derrite, que registra 28,2%. O pelotão seguinte é liderado pelo deputado Ricardo Salles (PL), com 19,7%, e por André do Prado (PL), com 16,8%.

Entre os demais nomes testados, Soninha Francine (Cidadania) tem 5,8% e Geraldo Rufino (União), 2,8%. Maíra de Souza (UP) atinge 1,6%, enquanto os outros concorrentes marcam cerca de 1% cada. Votos em branco e nulos totalizam 9,3%, e 6,3% não souberam opinar.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores entre 16 e 18 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo SP-08913/2026.