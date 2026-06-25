Equador desencanta, vence a poderosa Alemanha e vai para a segunda fase da Copa

Apesar da derrota, o time de Julian Nagelsmann se classificou em primeiro lugar do Grupo E

O Equador venceu a Alemanha nesta quinta-feira (25), pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2026, por 2 a 1, de virada. Com o resultado, a Alemanha se classifica para a fase de 16 avos em primeiro lugar. Já o Equador também se classificou para o mata-mata, fazendo a melhor campanha de um terceiro colocado até aqui.

A Alemanha era franca favorita para a partida. Depois de atropelar Curaçau pelo traumático (para os brasileiros) placar de 7×1, também venceu por 2 a 1 a forte seleção da Costa do Marfim, que se classificou na segunda posição apos vitória contra Curaçau.

Apesar dos gols marcados contra o time africano, e um na estreia, além de duas assistências, o centroavante Deniz Undav começou o jogo no banco. O time de Julian Nagelsmann também se recuperava da perda de Nico Schlotterbeck, que se lesionou e perde o resto da Copa. Antonio Rüdiger assume o posto.

O Equador do argentino Sebastian Beccacece vinha sendo uma grande decepção na Copa. Classificado em segundo lugar nas eliminatórias Sul-Americanas, perdeu na estreia e empatou sem gols com a fraquíssima seleção de Curaçau. Os sul-americanos precisavam vencer para sonhar com a vaga na próxima fase.

O jogo começou quente. Com dois minutos de partida, craque Leroy Sané, que estava um pouco apagado até então, marcou seu primeiro gol na Copa. Mas o Equador não ia vender barato a vaga e empatou a partida oito minutos depois com uma pancada de Angulo de fora da área para vencer o lendário Manuel Neuer.

No segundo tempo, o jogo de poucas chances sorriu para Gonzalo Plata, que marcou seu gol após escanteio e colocou o Equador no mata-mata. O time mostra finalmente que poderia jogar mais do que veio apresentando até aqui na Copa do Mundo, e que pode fazer barulho nas eliminatórias.

Começo agitado

A Alemanha não quis saber dos problemas do Equador. Com 2 minutos de jogo, Aleksandar Pavlović encontrou Florian Wirtz na área, que rolou para o livre Leroy Sané, que marcou seu primeiro gol nesta Copa.

Mas o Equador não estava morto. Considerada por muitos como a melhor geração da história do país, o time de Beccacece estava devendo na competição. Marcando um pouco mais alto, a bola sobrou para Nilson Angulo finalizar uma pancada do lado direito do gol do lendário Manuel Neuer para igualar o placar. Tudo igual em Nova Jersey.

Depois do gol, o Equador cresceu na partida e começou a criar chances, melhores que as da Alemanha. Pelo menos na raça, os equatorianos conseguiram nivelar o jogo e levar o empate para o intervalo.

Chegou o gol

Na volta para a segunda etapa, o zagueiro Joel Ordónez, do Equador, conseguiu a proeza de fazer um pênalti com menos de um minuto de partida. Para sorte dele, Sané fez falta no início do lance e o pênalti foi anulado.

Undav, sensação alemã na Copa, vinha para a partida no lugar de Kai Havertz. Do lado equatoriano, Ener Valencia continuava sua sina de tentar marcar gols. Recebeu uma bola pelo lado direito do campo e finalizou de fora da área, mas parou em Neuer. Foi substituído logo depois.

Jonhatan Tah teve dificuldade de proteger uma bola lançada e deixou o goleiro alemão vendido. Procurado dentro da área após recuperação do ataque, Gonzalo Plata pegou mal na bola e desperdiçou a boa chance para os equatorianos.

Entretanto, o atacante do Flamengo conseguiu se redimir na partida. Em cobrança de escanteio, ninguém da Alemanha subiu mais que Kevin Rodriguez, que cabeceou a bola em direção ao gol e achou Plata, que mandou para dentro de biquinho depois de se adiantar ao goleiro Neuer.

O Equador finalmente apareceu na Copa do Mundo, com um time competitivo que pode surpreender na fase de mata-mata.