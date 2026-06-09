Espanha, França e Dinamarca se classificam para a Copa do Mundo no Brasil

A Espanha goleou a Islândia por 6 a 1 nesta terça-feira (9) e garantiu a classificação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, onde defenderá o título conquistado há três anos na Austrália e na Nova Zelândia. Os gols de Vicky López (5′ e 50′), Edna Imade (37′), Salma Paralluelo (45′), Claudia Pina (68′) e Aitana Bonmatí (84′) garantiram para a seleção espanhola a liderança do Grupo A3 das eliminatórias, a única posição da chave que assegura uma vaga direta no Mundial.

A Espanha consolidou a liderança que havia assumido na última sexta-feira (05) ao golear por 4 a 0 a Inglaterra, segunda colocada do grupo, que terá agora de disputar uma repescagem para garantir sua vaga no Brasil.

‘La Roja’, que dependia apenas de si mesma após a vitória sobre as campeãs europeias na semana passada, precisava igualar ou superar o resultado obtido pela Inglaterra para se classificar para o Mundial. A Islândia, que teve Linda Boama marcando seu único gol do jogo (58′), também disputará a repescagem após terminar em terceiro lugar no grupo, à frente da Ucrânia.

A França também se classificou nesta terça-feira, ao vencer a Irlanda por 1 a 0 em Grenoble. A seleção francesa terminou na liderança de seu grupo nas Eliminatórias (A2), à frente dos Países Baixos.

Quem também garantiu vaga foi a Dinamarcar, que ficou com a vaga no Grupo 1 após golear a Sérvia por 4 a 1, fora, e chegou aos 14 pontos, cinco à frente da Itália, que empatou em 2 a 2 com a Suécia.

Também já estão garantidas, além do Brasil:

Alemanh

Argentina

Colômbia

Nova Zelândia

Austrália

China

Coreia do Norte

Coreia do Sul

Filipinas

Japão

*Com informações da AFP