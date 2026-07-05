Camisa 7 da seleção brasileira diz que 'nunca fugiu da responsabilidade' e lamentou cobrança desperdiçada pelo companheiro

“Espero que não manche a carreira dele”, diz Vini Jr sobre pênalti de Bruno Guimarães

Vinicius Júnior concedeu entrevista após a eliminação do Brasil para a Noruega e falou sobre não ter batido o pênalti no primeiro tempo do jogo, que acabou sendo desperdiçado por Bruno Guimarães.

Vini afirmou que a decisão estava tomada antes do jogo começar, uma vez que Bruno vinha treinando pênaltis muito bem e foi eleito por Ancelotti como o ‘primeiro batedor’. O camisa 7 ainda disse esperar que a eliminação ‘não manche a carreira de Guimarães’.

“(Quem bateria o) pênalti foi decidido antes do jogo. O mister decidiu pelo Bruno porque ele bate muito bem, mas infelizmente o Bruno perdeu. Espero que isso não manche a carreira dele”, afirmou Vinícius.

Na sequência, o camisa 7 também afirmou que ‘não fugiu da responsabilidade’ da cobrança:

“Sempre falo que não fujo da responsabilidade, mais uma vez não fugi da responsabilidade de bater o pênalti. Só quero o melhor para a nossa equipe e esperava que o Bruno fosse o melhor batedor para a nossa equipe hoje”.

Estratégia do Brasil

“Nunca é nossa estratégia ficar sem a bola, mas a Noruega nos surpreendeu. Não achamos o momento certo da pressão. Esse é um momento muito triste, mas temos que seguir em frente”.

Elogios a Haaland

“Haaland não precisa de muito (para marcar), desejo muito boa sorte a Noruega, que vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Haaland sempre teve muito respeito por nós brasileiros e por mim especialmente”.

Papel em uma próximo ciclo da Seleção

“Meu papel é sempre de tentar oferecer o melhor para minha equipe, o meu treinador e meu país. Como disse antes, não vou desistir de tentar colocar o Brasil no topo outra vez”.