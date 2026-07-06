Estados Unidos X Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida desta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio Lumen Field, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. O vencedor do confronto pega quem se sair melhor entre Portugal e Espanha.

A equipe dos Estados Unidos, um dos anfitriões do Mundial, chega às oitavas após derrotar a Seleção da Bósnia e Herzegovina em sua estreia no mata-mata, por 2 a 0.

Estatísticas: Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina

A Seleção da Bélgica conseguiu sua classificação após derrotar Senegal de virada, por 3 a 2, com um gol de Tielemans no último minuto.

Estatísticas: Bélgica x Senegal

Confira a tabela completa da Copa do Mundo

Onde assistir Estados Unidos X Bélgica ao vivo

A partida que vale vaga nas quartas de final será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 21h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.