EUA entram em alerta para ataques durante a Copa: ’78 Super Bowls em 38 dias’

Os serviços de segurança estão de olho em possíveis 'lobos solitários'

Os serviços de segurança americanos estão em alerta para possíveis ataques de “lobos solitários” durante os jogos da Copa do Mundo de 2026 nas 11 cidades-sede dos Estados Unidos, embora os estádios sejam “muito seguros”, afirmou nesta quinta-feira (11) o secretário de Segurança Nacional, Markwayne Mullin.

“Acreditamos que estamos tão seguros quanto é possível estar. Mas não podemos controlar, sabe, o lobo solitário“, disse Mullin em entrevista à Fox News.

“Existe o problema do que chamamos de ‘área vulnerável’, que é antes da entrada no perímetro de segurança, e isso nos preocupa muito”, afirmou, horas antes do início do torneio que os Estados Unidos coorganizam com Canadá e México.

Mullin indicou que agentes das forças de segurança locais e estaduais mostrarão “força” nessas áreas para garantir a segurança das multidões.

“Os jogos serão muito seguros”, garantiu.

A Copa do Mundo de 2026, que começa nesta quinta-feira na Cidade do México com a partida entre a seleção local e a África do Sul, terá 78 de seus 104 jogos disputados nos Estados Unidos.

Para conscientizar os americanos, muito mais habituados a seus esportes favoritos, Mullin fez uma comparação com o momento mais importante do futebol americano.

“Setenta e oito Super Bowls em 38 dias. Teremos multidões maiores do que no Super Bowl”, afirmou. “Temos 250 milhões de pessoas que assistem ao Super Bowl; teremos 1,4 bilhão assistindo aos jogos da Fifa”, disse.