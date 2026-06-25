Grupo A da Copa: saiba quem se classificou e contra quem joga nas eliminatórias

Última rodada da fase de grupos definiu confrontos para o início da etapa de 16-avos de final

Representação da nova configuração da cerimônia de pré-jogo da FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Na imagem, bandeiras do México e da África do Sul, seleções que abrem o Mundial.

Com o início da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (24), começaram a ser definidos os classificados para os 16-avos de final e os primeiros confrontos do mata-mata.

No Grupo A, o México confirmou a liderança da chave e avançou diretamente para a próxima fase, enquanto a África do Sul garantiu a segunda colocação e também assegurou vaga entre as 32 seleções restantes.

A definição do Grupo A também teve impacto imediato no chaveamento da competição. Como líder da chave, o México já sabe que enfrentará um dos melhores terceiros colocados dos grupos C, E, F, H ou I. O confronto está marcado para 30 de junho, às 22h, na Cidade do México.

Já a África do Sul teve seu adversário definido antes mesmo do encerramento de toda a fase de grupos. A seleção africana enfrentará o Canadá, segundo colocado do Grupo B, em partida marcada para 28 de junho, às 16h, em Los Angeles. Este foi o primeiro confronto dos 16-avos de final a ter os dois participantes confirmados.

Até o momento, além do México e da África do Sul, também já garantiram classificação para o mata-mata Estados Unidos, Alemanha, França, Noruega, Argentina, Colômbia, Suíça, Canadá, Brasil e Marrocos. A Bósnia e Herzegovina também assegurou vaga como uma das melhores terceiras colocadas da fase de grupos.