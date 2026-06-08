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Copa do Mundo

Grupo D da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

Os anfitriões, Estados Unidos, enfrentam o Paraguai, Austrália e Turquia

Fernando Keller

Grupo D da Copa do Mundo
Grupo D da Copa do Mundo AMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, DANIEL DUARTE / AFP, Divulgação / Instagram @socceroos e Nikolay DOYCHINOV / AFP

O grupo D da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 é composto pelo Paraguai, com sete jogadores que atuam no Brasil, uma das seleções anfitriãs, a dos Estados Unidos da América, Austrália e Turquia. Os jogos da chave começam no dia 12 de junho, com o confronto EUA x Paraguai.

Confira os times que disputam o grupo D

Estados Unidos

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Goleiros:

  • Matt Turner (New England Revolution/EUA)
  • Matt Freese (New York City/EUA)
  • Chris Brady (Chicago Fire/EUA)

Defensores:

  • Alex Freeman (Villarreal/ESP)
  • Antonee Robinson (Fulham/ING)
  • Sergiño Dest (PSV Eindhoven, HOL)
  • Chris Richards (Crystal Palace/ING)
  • Tim Ream (Charlotte FC/EUA)
  • Max Arfsten (Columbus Crew/EUA)
  • Miles Robinson (FC Cincinnati/EUA)
  • Mark McKenzie (Toulouse/FRA)
  • Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE)
  • Auston Trusty (Celtic/ESC)

Meio-campistas:

  • Tyler Adams (Bournemouth/ING)
  • Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE)
  • Weston McKennie (Juventus/ITA)
  • Brenden Aaronson (Leeds United/ING)
  • Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN)
  • Cristian Roldan (Seattle Sounders)
  • Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)

Atacantes:

  • Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL);
  • Tim Weah (Olympique de Marselha/FRA);
  • Christian Pulisic (Milan/ITA);
  • Haji Wright (Coventry City/ING)
  • Folarin Balogun (Monaco/FRA)
  • Alejandro Zendejas (América/MEX)

Paraguai

DANIEL DUARTE / AFP

Goleiros:

  • Orlando Gill (San Lorenzo),
  • Gatito Fernández (Cerro Porteño)
  • Gastón Olveira (Olimpia)

Defensores:

  • Juan Cáceres (Dínamo)
  • José Canale (Lanús)
  • Fabián Balbuena (Grêmio),
  • Omar Alderete (Sunderland)
  • Gustavo Gómez (Palmeiras)
  • Alexandro Maidana (Talleres)
  • Junior Alonso (Atlético-MG)
  • Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)

Meio-campistas:

  • Braian Ojeda (Orlando City)
  • Damián Bobadilla (São Paulo)
  • Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)
  • Diego Gómez (Brighton)
  • Alejandro Romero Gamarra (Al -Ain)
  • Mauricio (Palmeiras)
  • Matías Galarza (Atlanta United)

Atacantes:

  • Gustavo Caballero (Porstmouth),
  • Ramón Sosa (Palmeiras)
  • Miguel Almirón (Atlanta United)
  • Gabriel Ávalos (Independiente)
  • Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
  • Álex Arce (LDU)
  • Julio Enciso (Strasbourg)
  • Antonio Sanabria (Cremonese)

Austrália

A Seleção Australiana de Futebol divulgou neste domingo (31) a lista de jogadores que vão defender a sua bandeira na Copa do Mundo FIFA 2026
Divulgação / Instagram @socceroos

Goleiros:

  • Patrick Beach (Melbourne City)
  • Paul Izzo (Randers FC)
  • Maty Ryan (Levante)

Defensores:

  • Aziz Behich (Melbourne City)
  • Jordan Bos (Feyenoord)
  • Cameron Burgess (Swansea City)
  • Alessandro Circati (Parma)
  • Milos Degenek (APOEL)
  • Jason Geria (Albirex Niigata)
  • Lucas Herrington (Colorado Rapids)
  • Jacob Italiano (Grazer AK)
  • Harry Souttar (Leicester City)
  • Kai Trewin (New York City FC)

Meio-campistas:

  • Cameron Devlin (Hearts)
  • Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
  • Jackson Irvine (St. Pauli)
  • Connor Metcalfe (St. Pauli)
  • Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
  • Aiden O’Neill (New York City FC)

Atacantes:

  • Nestory Irankunda (Watford)
  • Mathew Leckie (Melbourne City)
  • Awer Mabil (CD Castellón)
  • Mohamed Toure (Norwich City)
  • Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
  • Cristian Volpato (Sassuolo)
  • Tete Yengi (Machida Zelvia)

Turquia

Nikolay DOYCHINOV / AFP

Goleiros:

  • Altay Bayindir (Manchester United)
  • Mert Gunok (Fenerbahçe)
  • Ugurcan Çakir (Galatasaray)

Defensores:

  • Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)
  • Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
  • Eren Elmali (Galatasaray)
  • Ferdi Kadioglu (Brighton)
  • Merih Demiral (Al-Ahli)
  • Mert Muldur (Fenerbahçe)
  • Ozan Kabak (Hoffenheim)
  • Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
  • Zeki Celik (Roma)

Meio-campistas:

  • Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)
  • Ismail Yuksek (Fenerbahçe)
  • Kaan Ayhan (Galatasaray)
  • Orkun Kökçü (Besiktaş)
  • Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Atacantes:

  • Arda Güler (Real Madrid)
  • Baris Yilmaz (Galatasaray)
  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
  • Deniz Gul (Porto)
  • Irfan Kahveci (Kasımpasa)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe)
  • Oguz Aydin (Fenerbahçe)
  • Yunus Akgun (Galatasaray)

Jogos

12 de junho de 2026

  • EUA x Paraguai – 22h00

14 de junho de 2026

  • Austrália x Turquia – 01h00

19 de junho de 2026 

  • EUA x Austrália – 16hoo

20 de junho de 2026

  • Turquia x Paraguai – 00h00

25 de junho de 2026

  • Paraguai x Austrália – 23h00
  • Turquia x EUA – 23h00

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