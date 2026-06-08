Grupo D da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O grupo D da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 é composto pelo Paraguai, com sete jogadores que atuam no Brasil, uma das seleções anfitriãs, a dos Estados Unidos da América, Austrália e Turquia. Os jogos da chave começam no dia 12 de junho, com o confronto EUA x Paraguai.
Confira os times que disputam o grupo D
Estados Unidos
Goleiros:
- Matt Turner (New England Revolution/EUA)
- Matt Freese (New York City/EUA)
- Chris Brady (Chicago Fire/EUA)
Defensores:
- Alex Freeman (Villarreal/ESP)
- Antonee Robinson (Fulham/ING)
- Sergiño Dest (PSV Eindhoven, HOL)
- Chris Richards (Crystal Palace/ING)
- Tim Ream (Charlotte FC/EUA)
- Max Arfsten (Columbus Crew/EUA)
- Miles Robinson (FC Cincinnati/EUA)
- Mark McKenzie (Toulouse/FRA)
- Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE)
- Auston Trusty (Celtic/ESC)
Meio-campistas:
- Tyler Adams (Bournemouth/ING)
- Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE)
- Weston McKennie (Juventus/ITA)
- Brenden Aaronson (Leeds United/ING)
- Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN)
- Cristian Roldan (Seattle Sounders)
- Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)
Atacantes:
- Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL);
- Tim Weah (Olympique de Marselha/FRA);
- Christian Pulisic (Milan/ITA);
- Haji Wright (Coventry City/ING)
- Folarin Balogun (Monaco/FRA)
- Alejandro Zendejas (América/MEX)
Paraguai
Goleiros:
- Orlando Gill (San Lorenzo),
- Gatito Fernández (Cerro Porteño)
- Gastón Olveira (Olimpia)
Defensores:
- Juan Cáceres (Dínamo)
- José Canale (Lanús)
- Fabián Balbuena (Grêmio),
- Omar Alderete (Sunderland)
- Gustavo Gómez (Palmeiras)
- Alexandro Maidana (Talleres)
- Junior Alonso (Atlético-MG)
- Gustavo Velázquez (Cerro Porteño)
Meio-campistas:
- Braian Ojeda (Orlando City)
- Damián Bobadilla (São Paulo)
- Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps)
- Diego Gómez (Brighton)
- Alejandro Romero Gamarra (Al -Ain)
- Mauricio (Palmeiras)
- Matías Galarza (Atlanta United)
Atacantes:
- Gustavo Caballero (Porstmouth),
- Ramón Sosa (Palmeiras)
- Miguel Almirón (Atlanta United)
- Gabriel Ávalos (Independiente)
- Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
- Álex Arce (LDU)
- Julio Enciso (Strasbourg)
- Antonio Sanabria (Cremonese)
Austrália
Goleiros:
- Patrick Beach (Melbourne City)
- Paul Izzo (Randers FC)
- Maty Ryan (Levante)
Defensores:
- Aziz Behich (Melbourne City)
- Jordan Bos (Feyenoord)
- Cameron Burgess (Swansea City)
- Alessandro Circati (Parma)
- Milos Degenek (APOEL)
- Jason Geria (Albirex Niigata)
- Lucas Herrington (Colorado Rapids)
- Jacob Italiano (Grazer AK)
- Harry Souttar (Leicester City)
- Kai Trewin (New York City FC)
Meio-campistas:
- Cameron Devlin (Hearts)
- Ajdin Hrustic (Heracles Almelo)
- Jackson Irvine (St. Pauli)
- Connor Metcalfe (St. Pauli)
- Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
- Aiden O’Neill (New York City FC)
Atacantes:
- Nestory Irankunda (Watford)
- Mathew Leckie (Melbourne City)
- Awer Mabil (CD Castellón)
- Mohamed Toure (Norwich City)
- Nishan Velupillay (Melbourne Victory)
- Cristian Volpato (Sassuolo)
- Tete Yengi (Machida Zelvia)
Turquia
Goleiros:
- Altay Bayindir (Manchester United)
- Mert Gunok (Fenerbahçe)
- Ugurcan Çakir (Galatasaray)
Defensores:
- Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)
- Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
- Eren Elmali (Galatasaray)
- Ferdi Kadioglu (Brighton)
- Merih Demiral (Al-Ahli)
- Mert Muldur (Fenerbahçe)
- Ozan Kabak (Hoffenheim)
- Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
- Zeki Celik (Roma)
Meio-campistas:
- Hakan Çalhanoglu (Inter de Milão)
- Ismail Yuksek (Fenerbahçe)
- Kaan Ayhan (Galatasaray)
- Orkun Kökçü (Besiktaş)
- Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Atacantes:
- Arda Güler (Real Madrid)
- Baris Yilmaz (Galatasaray)
- Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
- Deniz Gul (Porto)
- Irfan Kahveci (Kasımpasa)
- Kenan Yildiz (Juventus)
- Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe)
- Oguz Aydin (Fenerbahçe)
- Yunus Akgun (Galatasaray)
Jogos
12 de junho de 2026
- EUA x Paraguai – 22h00
14 de junho de 2026
- Austrália x Turquia – 01h00
19 de junho de 2026
- EUA x Austrália – 16hoo
20 de junho de 2026
- Turquia x Paraguai – 00h00
25 de junho de 2026
- Paraguai x Austrália – 23h00
- Turquia x EUA – 23h00