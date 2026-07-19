Espanha x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Espanha e Argentina protagonizam neste domingo (19), às 16h, a final da Copa do Mundo. O jogo acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA.

Os argentinos chegam à final da Copa com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, a Argentina venceu todos os compromissos, derrotando a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1. No mata-mata, a equipe mostrou grande resiliência: superou Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação nos 16 avos de final, eliminou o Egito também por 3 a 2 nas oitavas, precisou novamente do tempo extra para vencer a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final e, na semifinal, derrotou a Inglaterra por 2 a 1 em um jogo disputado.

Ao todo, a “Albiceleste” soma sete vitórias em sete jogos, sem derrotas ou empates, demonstrando um ataque eficiente e força mental nos momentos decisivos.

A Espanha também chega invicta à grande decisão, após uma trajetória sólida. A Fúria avançou no Grupo H com duas vitórias e um empate: ficou no 0 a 0 com Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 e superou o Uruguai por 1 a 0. Na fase eliminatória, mostrou excelente consistência defensiva e controle de jogo: passou pela Áustria com autoridade por 3 a 0 nos 16 avos de final, despachou Portugal em um duelo apertado por 1 a 0 nas oitavas, superou a Bélgica por 2 a 1 nas quartas e coroou a campanha ao bater a França por 2 a 0 na semifinal. O retrospecto espanhol contabiliza seis vitórias e um empate, com o sistema defensivo sendo vazado em apenas um jogo desde o início do mata-mata.

Onde assistir Espanha x Argentina ao vivo

A partida será transmitida pelo SBT, SporTV, geTV, TV Globo e CazéTV.