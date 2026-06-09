Grupo F da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo F da Copa do Mundo é composto por quatro Seleções que buscam conquistar o título pela primeira vez: Holanda, Japão, Tunísia e Suécia. Os jogos de estreia estão marcados para começar no dia 14 de junho, com Holanda e Japão sendo os primeiros a entrarem em campo. Já a terceira rodada, que deve definir as seleções que vão avançar para próxima fase, acontecerá no dia 20 de junho, as duas partidas vão acontecer no mesmo horário.
Confira os convocado do Grupo F
Holanda
Cabeça de chave do Grupo F e uma das candidatas ao título da Copa do Mundo de 2026, busca o primeiro título no torneio.. Em três ocasiões – 1974, 1978 e 2010 – ficou perto de conquistar o campeonato, mas acabou sendo derrotada na final e ficando com o vice. Essa será a 12ª participação da seleção na Copa do Mundo.
Goleiros
- Mark Flekken (Bayer Leverkusen)
- Robin Roefs (Sunderland)
- Bart Verbruggen (Brighton)
Defensores
- Nathan Aké (Manchester City)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Jorrel Hato (Chelsea)
- Jan Paul van Hecke (Brighton)
- Jurriën Timber (Arsenal)
- Micky van de Ven (Tottenham)
Meio-campistas
- Ryan Gravenberch (Liverpool)
- Frenkie de Jong (Barcelona)
- Teun Koopmeiners (Juventus)
- Tijjani Reijnders (Manchester City)
- Marten de Roon (Atalanta)
- Guus Til (PSV)
- Quinten Timber (Olympique de Marselha)
- Mats Wieffer (Brighton)
Atacantes
- Memphis Depay (Corinthians)
- Brian Brobbey (Sunderland)
- Cody Gakpo (Liverpool)
- Justin Kluivert (Bournemouth)
- Noa Lang (Galatasaray)
- Donyell Malen (Roma)
- Crysencio Summerville (West Ham)
- Wout Weghorst (Ajax)
Japão
Os japoneses, que na última Copa deram trabalho: superaram a Alemanha e despacharam a seleção para casa, venceram a Espanha de virada e quase deixaram os espanhóis de fora do mata-mata. Entretanto, foi eliminado nos pênaltis pela Croácia. Agora, em 2026, quer avançar ainda mais no torneio. Apesar de estar em sua oitava participação, o Japão nunca conseguiu avançar às oitavas de final.
Goleiros
- Zion Suzuki
- Keisuke Osako
- Tomoki Hayakawa
Defensores
- Hiroki Ito
- Junnosuke Suzuki
- Ayumu Seko
- Shogo Taniguchi
- Tsuyoshi Watanabe
- Ko Itakura
- Takehiro Tomiyasu
- Yukinari Sugawara
- Yuto Nagatomo
Meias
- Daichi Kamada
- Ao Tanaka
- Kaishu Sano
- Wataru Endo
- Keito Nakamura
- Daizen Maeda
- Ritsu Doan
- Yuito Suzuki
- Junya Ito
Atacantes
- Ayase Ueda
- Koki Ogawa
- Kento Shiogai
- Keisuke Goto
- Takefusa Kubo
Tunísia
Prestes a estrear na sua sétima Copa do Mundo, sendo a terceira seguida, a Tunísia tem se fortalecido ao longo dos anos e quer dar um passo a mais na competição, já que em todas as edições que participou parou na fase de grupos.
Goleiros
- Aymen Dahmen (Sfax);
- Sabri Ben Hassen (ES Sahel);
- Abdelmouhib Chamakh (Club Africain).
Defensores
- Yan Valéry (Young Boys)
- Moutaz Neffati (Norkoping)
- Dylan Bronn (Servette FC)
- Raed Chikhaoui (Monastir)
- Montassar Talbi (Lorient)
- Adem Arous (Kasimpaca)
- Omar Rekik (Maribor)
- Ali Abdi (Nice)
- Mohamed Ben Hmida (Esperánce)
Meio-campistas
- Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
- Anis Ben Slimane (Norwich)
- Rani Khedira (Union Berlin)
- Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca)
- Ismaël Gharbi (Augsburg)
- Mohamed Hadj-Mahmoud (Lugano)
- Hannibal (Burnley)
Atacantes
- Elias Saäd (Hannover)
- Khalil Ayari (PSG)
- Elias Achouri (Copenhague)
- Sebastian Tounekti (Celtic)
- Hazem Mastouri (Dynamo Moscou)
- Firas Chawat (Club Africain)
- Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)
Suécia
A Suécia volta a disputar o torneio depois de ter ficado de fora da edição de 2022, disputada no Catar. Tradicional equipe escandinava, teve sua melhor campanha em 1958, quando chegou a final da Copa do Mundo, mas foi derrotada pela Seleção Brasileira. Depois desta marca, a melhor, até agora, foi em 2018, na Copa da Rússia, quando chegou às quartas de final.
Goleiros
- Kristoffer Nordfeldt (AIK)
- Viktor Johansson
- Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Defensores
- Carl Starfelt
- Eric Smith
- Gabriel Gudmundsson
- Hjalmar Ekdal
- Isak Hien (Atalanta BC)
- Victor Nilsson Lindelöf
- Gustaf Lagerbielke (SC Braga)
- Elliot Stroud
- Daniel Svensson
Meio-campistas e Atacantes
- Alexander Bernhardsson
- Alexander Isak (Liverpool)
- Anthony Elanga (Newcastle United)
- Besfort Zeneli
- Benjamin Nygren
- Gustaf Nilsson
- Jesper Karlström
- Ken Sema
- Lucas Bergvall
- Mattias Svanberg
- Taha Ali
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Yasin Ayari
Confira os jogos
Primeira rodada
14 de junho
- Holanda x Japão – 17h
- Suécia x Tunísia – 23h
Segunda rodada
20 de junho
- Holanda x Suécia – 14h
21 de junho
- Tunísia x Japão – 01h
Terceira Rodada
25 de junho
- Tunísia x Holanda – 20h
- Japão x Estados Unidos – 20h