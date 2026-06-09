Grupo H da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários
O Grupo H da da Copa do Mundo de 2026 é composto pela Espanha, Uruguai, bicampeão mundial, Arábia Saudita e Cabo Verde, que participa pela primeira vez da competição.
Confira os times que disputam o grupo H
Espanha
Goleiros:
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- David Raya (Arsenal)
- Joan García (Barcelona)
Defensores:
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
- Marc Pubill (Atlético de Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham)
- Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
- Eric García (Barcelona)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea)
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Meio-campistas:
- Rodri (Manchester City)
- Martin Zubimendi (Real Sociedad)
- Mikel Merino (Arsenal)
- Pedri (Barcelona)
- Gavi (Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Álex Baena (Atlético de Madrid)
Atacantes:
- Yeremy Pino (Crystal Palace)
- Victor Muñoz (Osasuna)
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
- Ferran Torres (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Dani Olmo (Barcelona)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Borja Iglesias (Celta de Vigo)
Uruguai
Goleiros:
- Sergio Rochet (Internacional)
- Fernando Muslera (Estudiantes-ARG)
- Santiago Mele (Monterrey-MEX)
Defensores:
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Maxi Araújo (Sporting-POR)
- José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP)
- Ronald Araújo (Barcelona-ESP)
- Mathias Oliveira (Napoli-ITA)
- Santiago Bueno (Wolverhampton-ING)
- Sebastián Cáceres (América-MEX)
- Jorge Piquerez (Palmeiras)
- Matías Vinã (River Plate-ARG)
Meio-campistas:
- Manuel Ugarte (Manchester United-ING)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING)
- Federico Valverde (Real Madrid-ESP)
- Juan Sanabria (Real Salt Lake-EUA)
- De La Cruz (Flamengo)
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
- Rodrigo Salazar (Sporting Braga-POR)
Atacantes:
- Brian Rodríguez (América-MEX)
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE)
- Federico Viñas (Real Oviedo-ESP)
- Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX)
- Darwin Nuñez (Al-Hilal-KSA)
Arábia Saudita
Goleiros:
- Ahmed Al Kassar (Al-Qadsiah)
- Mohammed Al Owais (Al-Ula)
- Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr)
Defensores:
- Saud Abdulhamid (Lens)
- Mohammed Abu Al Shamat (Al-Qadsiah)
- Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq)
- Moteb Al Harbi (Al-Hilal)
- Abdulelah Al Amri (Al-Nassr)
- Nawaf Boushal (Al-Nassr)
- Hassan Kadesh (Al-Ittihad)
- Ali Lajami (Al-Hilal)
- Ali Majrashi (Al-Ahli)
- Hassan Tambakti (Al-Ahli)
- Jehad Thikri (Al-Qadsiah)
Meio-campistas:
- Nasser Al Dawsari (Al-Hilal)
- Alaa Al Hajji (Neom)
- Ziyad Al Johani (Al-Ahli)
- Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah)
- Abdullah Al Khaibari (Al Nassr)
- Mohammed Kanno (Al-Hilal)
- Sultan Mandash (Al Hilal)
- Ayman Yahya (Al-Nassr)
Atacantes:
- Feras Al Brikan (Al-Ahli)
- Salem Al Dawsari (Al-Hilal)
- Abdullah Al Hamdan (Al-Nassr)
- Saleh Al Shehri (Al-Ittihad)
Cabo Verde
Goleiros:
- Josimar Dias (Vozinha)
- Márcio da Rosa (Montana)
- Carlos Santos (San Diego FC)
Defensores:
- Steven Moreira (Columbus Crew)
- Wagner Pina (Trabzonspor)
- Sidny Cabral (Benfica)
- Logan Costa (FC Villarreal)
- Roberto Lopes “Pico”(Shamrock Rovers)
- Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)
- Ianique Tavares (SC União Torreense)
- Edilson Borges “Diney”(Al-Bataeh CSC)
Meio-campistas:
- Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)
- Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad)
- Kevin Pina (FK Krasnodar)
- Laros Duarte (Puskás Akadémia FC)
- Telmo Arcanjo (Vitória Sport Clube)
- Yannick Semedo (SC Farense)
- João Paulo Fernandes (FCSB)
Atacantes:
- Garry Rodrigues (Apollon Limassol)
- Jovane Cabral (CF Estrela Amadora)
- Ryan Mendes (Igdir FK)
- Nuno da Costa (Basaksehir FK)
- Dailon Livramento (Casa Pia AC)
- Gilson Benchimol (Akron Togliatti)
- Willy Semedo (Omónia Nicósia)
- Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)
Confira os jogos do grupo H
15 de junho de 2026
- Espanha x Cabo Verde – 13h00
- Arábia Saudita x Uruguai – 19h00
21 de junho de 2026
- Espanha x Arábia Saudita – 13h00
- Uruguai x Cabo Verde – 19h00
26 de junho de 2026
- Cabo Verde x Arábia Saudita – 21h
- Uruguai x Espanha – 21h