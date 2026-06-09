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Copa do Mundo

Grupo H da Copa do Mundo: seleções, convocados, jogos e horários

O grupo é composto por Espanha, Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde

Júlia Lara

Arrascaeta comemora gol do Uruguai contra Gana durante Copa do Mundo
Arrascaeta comemora gol do Uruguai contra Gana durante Copa do Mundo Foto: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

O Grupo H da da Copa do Mundo de 2026 é composto pela Espanha, Uruguai, bicampeão mundial, Arábia Saudita e Cabo Verde, que participa pela primeira vez da competição.

Confira os times que disputam o grupo H

Espanha

Espanha
UEFA Nations League semi-final entre Espanha e França │EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Goleiros:

  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • David Raya (Arsenal)
  • Joan García (Barcelona)

Defensores:

  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
  • Marc Pubill (Atlético de Madrid)
  • Pedro Porro (Tottenham)
  • Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)
  • Eric García (Barcelona)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea)
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Meio-campistas:

  • Rodri (Manchester City)
  • Martin Zubimendi (Real Sociedad)
  • Mikel Merino (Arsenal)
  • Pedri (Barcelona)
  • Gavi (Barcelona)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Álex Baena (Atlético de Madrid)

Atacantes:

  • Yeremy Pino (Crystal Palace)
  • Victor Muñoz (Osasuna)
  • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  • Ferran Torres (Barcelona)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Dani Olmo (Barcelona)
  • Nico Williams (Athletic Bilbao)
  • Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Uruguai

Seleção do Uruguai em amistoso contra os Estados Unidos
Seleção do Uruguai em amistoso contra os Estados Unidos │Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Goleiros:

  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Fernando Muslera (Estudiantes-ARG)
  • Santiago Mele (Monterrey-MEX)

Defensores:

  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Maxi Araújo (Sporting-POR)
  • José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP)
  • Ronald Araújo (Barcelona-ESP)
  • Mathias Oliveira (Napoli-ITA)
  • Santiago Bueno (Wolverhampton-ING)
  • Sebastián Cáceres (América-MEX)
  • Jorge Piquerez (Palmeiras)
  • Matías Vinã (River Plate-ARG)

Meio-campistas:

  • Manuel Ugarte (Manchester United-ING)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING)
  • Federico Valverde (Real Madrid-ESP)
  • Juan Sanabria (Real Salt Lake-EUA)
  • De La Cruz (Flamengo)
  • Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
  • Rodrigo Salazar (Sporting Braga-POR)

Atacantes:

  • Brian Rodríguez (América-MEX)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos-GRE)
  • Federico Viñas (Real Oviedo-ESP)
  • Rodrigo Aguirre (Tigres-MEX)
  • Darwin Nuñez (Al-Hilal-KSA)

Arábia Saudita

Waheb Saleh, atacante da Arábia Saudita durante as qualificatórias para a Copa do Mundo 2026 │Abdel Ghani BASHIR / AFP

Goleiros:

  • Ahmed Al Kassar (Al-Qadsiah)
  • Mohammed Al Owais (Al-Ula)
  • Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr)

Defensores:

  • Saud Abdulhamid (Lens)
  • Mohammed Abu Al Shamat (Al-Qadsiah)
  • Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq)
  • Moteb Al Harbi (Al-Hilal)
  • Abdulelah Al Amri (Al-Nassr)
  • Nawaf Boushal (Al-Nassr)
  • Hassan Kadesh (Al-Ittihad)
  • Ali Lajami (Al-Hilal)
  • Ali Majrashi (Al-Ahli)
  • Hassan Tambakti (Al-Ahli)
  • Jehad Thikri (Al-Qadsiah)

Meio-campistas:

  • Nasser Al Dawsari (Al-Hilal)
  • Alaa Al Hajji (Neom)
  • Ziyad Al Johani (Al-Ahli)
  • Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah)
  • Abdullah Al Khaibari (Al Nassr)
  • Mohammed Kanno (Al-Hilal)
  • Sultan Mandash (Al Hilal)
  • Ayman Yahya (Al-Nassr)

Atacantes:

  • Feras Al Brikan (Al-Ahli)
  • Salem Al Dawsari (Al-Hilal)
  • Abdullah Al Hamdan (Al-Nassr)
  • Saleh Al Shehri (Al-Ittihad)

Cabo Verde

Cabo Verde garante vaga inédita na Copa do Mundo 2026
Cabo Verde garante vaga inédita na Copa do Mundo 2026 │Reprodução / Instagram

Goleiros:

  • Josimar Dias (Vozinha)
  • Márcio da Rosa (Montana)
  • Carlos Santos (San Diego FC)

Defensores:

  • Steven Moreira (Columbus Crew)
  • Wagner Pina (Trabzonspor)
  • Sidny Cabral (Benfica)
  • Logan Costa (FC Villarreal)
  • Roberto Lopes “Pico”(Shamrock Rovers)
  • Kelvin Pires (SJK Seinäjoki)
  • Ianique Tavares (SC União Torreense) 
  • Edilson Borges “Diney”(Al-Bataeh CSC)

Meio-campistas:

  • Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)
  • Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad)
  • Kevin Pina (FK Krasnodar)
  • Laros Duarte (Puskás Akadémia FC)
  • Telmo Arcanjo (Vitória Sport Clube)
  • Yannick Semedo (SC Farense)
  • João Paulo Fernandes (FCSB)

Atacantes:

  • Garry Rodrigues (Apollon Limassol)
  • Jovane Cabral (CF Estrela Amadora)
  • Ryan Mendes  (Igdir FK)
  • Nuno da Costa (Basaksehir FK)
  • Dailon Livramento (Casa Pia AC)
  • Gilson Benchimol (Akron Togliatti)
  • Willy Semedo (Omónia Nicósia)
  • Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Confira os jogos do grupo H

15 de junho de 2026 

  • Espanha x Cabo Verde – 13h00
  • Arábia Saudita x Uruguai – 19h00

21 de junho de 2026 

  • Espanha x Arábia Saudita – 13h00
  • Uruguai x Cabo Verde – 19h00

26 de junho de 2026 

  • Cabo Verde x Arábia Saudita – 21h
  • Uruguai x Espanha – 21h

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