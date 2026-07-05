Haaland se iguala a Messi e Mbappé na artilharia da Copa do Mundo

Os dois gols marcados por Erling Haaland neste domingo (05) na eliminação do Brasil da Copa do Mundo, fez o norueguês, que está disputando o torneio pela primeira vez, se igualar ao francês Kylian Mbappé e ao argentino Lionel Messi na artilharia desta edição da competição. Cada um deles marcaram 7 gols.

O primeiro a atingir a marca foi Messi. No primeiro jogo, na vitória contra a Argélia na estreia a Argentina na Copa do Mundo, marcou os três gols. No segundo jogo, contra a Áustria, deixou dois. Já contra a Jordânia, na última partida da fase de grupos, fez mais um. O sétimo veio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde, na segunda fase da competição. Gol que deu início a abertura da vitória e classificação argentina para as oitavas de final.

As marcas também fizeram Messi se tornar o maior goleador da história das Copa. Tem agora 20 gols marcado.

Mbappé, que segue a cola do argentino em busca da artilharia, tanto geral como desta edição da Copa do Mundo, foi o segundo que conseguiu marcar 7 gols. No primeiro jogo, contra Senegal, deixou 2. No segundo, cotra o Iraque, deixou mais dois. Já na terceira partida da fase de grupos, passou batido, mas se redimiu no jogo da segunda fase contra a Suécia, quando deixou mais um. O sétimo veio na partida que classificou a França para as quartas de final, no jogo contra Paraguai.

O francês, camisa 10 da Seleção, é o vice-líder no ranking de goleadores da Copa do Mundo. Tem 19 gols, uma a menos que Messi.

Halaand, que entrou disposto a dar seu nome na Copa – e tem feito – se mantém na busca pela artilharia desta edição, porqueda geral ele está distante de Messi e Mbappé.

O norueguês fez seu cartão de visitas já no primeiro jogo, contra o Iraque, quando deixou dois gols. Na segunda partida, não passou em branco, balançou as redes duas vezes. Já no confronto mais difícil da fase de grupos, contra a França, passou batido, mas voltou a dar as caras contra a Costa do Marfim, pela segunda fase da competição, quando fez o gol da classificação para as oitavas. Neste domingo, mais uma vez ele, fez a Noruega seguir viva na competição, deixando dois na partida contra o Brasil e eliminando a seleção.