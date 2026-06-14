Holanda e Japão empatam no melhor jogo da Copa até agora

Holanda e Japão empataram por 2 a 2 pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo neste domingo (14). Em partida aberta e equilibrada, a melhor da Copa até agora, as duas equipes mostraram força, apesar de ambas contarem com desfalques importantes.

Os holandeses abriram o marcador com um gol de cabeça de Virgil van Dijk no início do segundo tempo (51′), mas Keito Nakamura empatou seis minutos depois.

Crysencio Summerville recolocou a ‘Oranje’ na frente (64), e quando o time do técnico Ronald Koeman parecia estar perto da vitória, Daichi Kamada (88′) deixou tudo igual mais uma vez.

A primeira rodeada do Grupo F continua ainda neste domingo com o duelo entre Suécia e Tunísia.