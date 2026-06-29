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Copa do Mundo

Holanda x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A seleção que vencer o confronto nesta segunda-feira (29) enfrenta o Canadá nas oitavas de final

Jovem Pan

Seleção da Holanda
Seleção da Holanda JOHN THYS / AFP

A seleção da Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece Estádio BBVA, em Monterrey, no México e marca o início do mata-mata para as equipes.

Holanda chega à partida após se classificar em primeiro no grupo F e confirmar a vaga com vitória sobre a Tunísia. O time holandês venceu por 3 a 1 na última rodada.

O Marrocos, por sua vez, vem como um forte asversário desta fase. A seleção marroquina avançou em segundo lugar no grupo C, o mesmo do Brasil, e busca o mesmo caminho até à semifinal como na última Copa do Mundo.

Quem vencer este confronto enfrenta o Canadá, que venceu a África do Sul no domingo (28) por 1 a 0.

Onde assistir Holanda x Marrocos ao vivo

A CazéTV (Youtube) transmite a partida ao vivo.

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