Holanda x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
A seleção da Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece Estádio BBVA, em Monterrey, no México e marca o início do mata-mata para as equipes.
Holanda chega à partida após se classificar em primeiro no grupo F e confirmar a vaga com vitória sobre a Tunísia. O time holandês venceu por 3 a 1 na última rodada.
O Marrocos, por sua vez, vem como um forte asversário desta fase. A seleção marroquina avançou em segundo lugar no grupo C, o mesmo do Brasil, e busca o mesmo caminho até à semifinal como na última Copa do Mundo.
Quem vencer este confronto enfrenta o Canadá, que venceu a África do Sul no domingo (28) por 1 a 0.
Onde assistir Holanda x Marrocos ao vivo
A CazéTV (Youtube) transmite a partida ao vivo.