Holanda x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Holanda e Marrocos se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 22h, em partida válida pela fase de 16 avos da Copa do Mundo. O jogo acontece no Estadio BBVA, no México.
Os holandeses começaram a campanha com um empate por 2 a 2 contra o Japão, em um jogo movimentado. Depois mostrou força ao golear a Suécia por 5 a 1 e vencer a Tunísia por 3 a 1. Com 7 pontos, saldo de +6 e 10 gols marcados, a equipe laranja terminou na 1ª colocação do Grupo F.
Já Marrocos estreou com um empate por 1 a 1 contra o Brasil. Em seguida, venceu a Escócia por 1 a 0 e fechou a fase de grupos com uma vitória por 4 a 2 sobre o Haiti. Com 7 pontos e saldo de +3, a seleção marroquina terminou em 2º lugar no Grupo C.
Onde assistir Holanda x Marrocos ao vivo
A partida será transmitida pela CazéTV.