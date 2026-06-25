Invicta na Copa, Cabo Verde ainda não garantiu classificação para próxima fase
Cabo Verde entrará em campo na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com uma marca curiosa: é a única seleção que segue invicta no torneio sem ter garantido classificação para o mata-mata.
A equipe africana soma dois empates em dois jogos no Grupo H. Na estreia, segurou a Espanha em um empate sem gols. Na segunda rodada, voltou a pontuar ao empatar por 2 a 2 com o Uruguai, resultado que manteve viva a esperança de avançar aos 16-avos de final.
Apesar da invencibilidade, os dois pontos conquistados ainda não foram suficientes para assegurar uma vaga na próxima fase. A definição ficará para a última rodada, quando Cabo Verde enfrentará a Arábia Saudita em confronto direto pelas primeiras posições da chave e por uma possível classificação entre os melhores terceiros colocados.
O desempenho da seleção cabo-verdiana ganha destaque porque outras equipes que também permanecem sem derrotas na competição já confirmaram presença nas eliminatórias. É o caso de México, Suíça, Brasil, França, Noruega, Argentina e Colômbia, que chegam à reta final da fase de grupos em situação mais confortável.
Além de ser a única invicta ainda sem classificação garantida, Cabo Verde também chama a atenção pelo nível dos adversários que enfrentou até aqui. A seleção conquistou pontos diante da Espanha e do Uruguai, considerados os principais favoritos do Grupo H, e chega à rodada decisiva dependendo apenas de seu desempenho para seguir sonhando com uma campanha histórica em sua primeira participação em uma Copa do Mundo.