Jogador do Canadá quebra a perna em jogo contra o Catar na Copa

O lance aconteceu no início do segundo tempo em disputa com Madibo, que foi expulso

Ismaël Koné, o camisa 8 da seleção do Canadá, quebrou a perna esquerda durante cofronto com o Catar pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O lance aconteceu logo no início do segundo tempo em disputa com o catari Madibo, que foi expulso. O Canadá venceu a partida por 6 a 0.

Após a entrada do meio-campista catari Madibo em Koné, o jogdor canadense caiu no gramado e seus companheiros foram atrás do árbitro Cristián Garay. Madibo foi expulso pela gravidade do caso. Os atletas do Canadá se reuniram em um círculo que teve o atacante Jonathan David chorando. Koné saiu de maca e acenou para os torcedores.

O jogo estava em 3 a 0 quando a lesão aconteceu. Na comemoração do quarto gol, o atleta Saliba pegou a camisa 8 de Koné e mostrou para a arquibancada.

Ao final, o Canadá conquistou com facilidade sua primeira vitória em Copas do Mundo contra um Catar em má fase, que também teve Homam Al-Amin expulso ainda no primeiro tempo da partida.