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Copa do Mundo

Jordânia x Argentina: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jordânia e Argentina se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Mundo do Grupo J da Copa do Mundo no sábado (27) à 23h 

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Seleção da Jordânia depois da derrota para a Áustria na Copa do Mundo
Seleção da Jordânia depois da derrota para a Áustria na Copa do Mundo AMEEN AHMED / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Jordânia e Argentina se enfrentam neste sábado pela última rodada da fase de grupos do Grupo J. Os argentinos, atuais campeões da competição, já se garantiram na próxima fase do torneio. 

Por outro lado, a Jordânia, que estreou na Copa do Mundo neste ano, já se despediu, vai apenas cumprir tabela contra a Argentina e tentar somar a primeira vitória na competição. A Seleção não tem mais chances de avançar, já que perdeu os dois jogos. 

Onde assistir Jordânia x Argentina ao vivo

O jogo entre Jordânia e Argentina terá transmissão da CazéTV

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