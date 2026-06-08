Jurriën Timber, lateral da Holanda, é cortado da Copa por lesão

O lateral-direito Jurriën Timber, que sofreu uma lesão na virilha, foi cortado pelo técnico Roland Koeman para a Copa do Mundo e será substituído por Lutsharel Geertruida, anunciou a seleção holandesa em sua conta no X nesta segunda-feira (8).

Finalista da Liga dos Campeões pelo Arsenal, o jogador de 24 anos não apresentou uma recuperação adequada para disputar o Mundial “de forma responsável no plano médico”, explicou a ‘Oranje’.

“Após consulta com o departamento médico, foi decidido que Timber deixará a concentração da seleção em Nova York após o amistoso contra o Uzbequistão”, que acontece nesta segunda-feira no Icahn Stadium.

O também lateral-direito Lutsharel Geertruida, emprestado pelo RB Leipzig ao Sunderland nesta temporada, foi convocado como substituto e em breve se juntará elenco em Kansas City.

A seleção holandesa, que já havia sofrido as perdas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij, começará sua participação na Copa do Mundo no próximo domingo, contra o Japão, no principal confronto do Grupo F, que também inclui Suécia e Tunísia.