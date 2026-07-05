Marquinhos lamenta eliminação e pede paciência com os mais jovens: ‘Ciclo começa agora’

Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira, lamentou após o jogo a eliminação do Brasil para a Noruega. Em entrevista à Fifa após o final da partida, o jogador pediu para que os brasileiros tenham paciência com a geração mais jovem porque o novo ciclo começa agora.

“Eu como capitão tenho que assumir a culpa para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que começa a paritr de agora, mas peço que tenham paciência com os mais jovens.”, disse o jogador.

Maeuqinhos também ressaltou a importância de “aprender com os erros”. “Peço que apoiem os mais novos. São quatro anos para trabalhar e ter coisas grandes”.

O Brasil foi eliminado neste domingo (05) por 2 a 1 pela Noruga, seleção que mantém o tabu de nunca ter perdido para o a canarinha na história. São 5 jogos, sendo 2 empates e 3 derrotas. Com essa mais nova eliminação, o Brasil agora vai para 28 anos sem conquistar o título da Copa do Mundo, e teve, depois de 36 anos, sua pior campanha na competição . A última vez tinha diso em 1990.

Além de não conseguir engrenar na competição, o Brasil também chega a sexta edição seguida da Copa do Mundo sem conseguir vencer uma seleção europeia.