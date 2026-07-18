Mbappé se isola como maior artilheiro da história das Copas

Fracês perdeu para a Inglaterra por 6 a 4 a disputa de terceiro lugar, mas saiu com dois gols marcados e abriu vantagem para Lionel Messi

Kylian Mbappé é o novo maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O camisa 10 e capitão da seleção francesa marcou dois gols durante a disputa de terceiro lugar deste Mundial, que aconteceu neste sábado (18), em Miami, nos Estados Unidos.

O francês passa também Lionel Messi, que tem 21 gols no total em Copas, e agora Mbappé tem 22 gols em 22 jogos. Uma média de um gol por jogo. O argentino joga ainda a grande final da competição amanhã, às 16h, contra a Espanha, e pode voltar a tomar o topo.

Mbappé também passou Messi na artilharia dessa edição. O francês encerra sua participação com 10 gols, enquanto Messi tem 8 e teria que marcar um hat-trick para passar o jogador do Real Madrid.

Vale lembrar que Mbappé tem 27 anos e provavelmente jogará mais duas Copas do Mundo ainda. Messi tem 39 anos e é improvável que jogue em 2030, com 43 anos. Antes do começo da competição, o grande artilheiro histórico das Copas era o alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

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