Mbappé se isola como maior artilheiro da história das Copas
Kylian Mbappé é o novo maior artilheiro da história das Copas do Mundo. O camisa 10 e capitão da seleção francesa marcou dois gols durante a disputa de terceiro lugar deste Mundial, que aconteceu neste sábado (18), em Miami, nos Estados Unidos.
O francês passa também Lionel Messi, que tem 21 gols no total em Copas, e agora Mbappé tem 22 gols em 22 jogos. Uma média de um gol por jogo. O argentino joga ainda a grande final da competição amanhã, às 16h, contra a Espanha, e pode voltar a tomar o topo.
Mbappé também passou Messi na artilharia dessa edição. O francês encerra sua participação com 10 gols, enquanto Messi tem 8 e teria que marcar um hat-trick para passar o jogador do Real Madrid.
Vale lembrar que Mbappé tem 27 anos e provavelmente jogará mais duas Copas do Mundo ainda. Messi tem 39 anos e é improvável que jogue em 2030, com 43 anos. Antes do começo da competição, o grande artilheiro histórico das Copas era o alemão Miroslav Klose, com 16 gols.
Veja a lista dos maiores artilheiros das Copas do Mundo
- Kylian Mbappé – 22 gols
- Lionel Messi – 21 gols
- Miroslav Klose – 16 gols
- Ronaldo – 15 gols
- Gerd Müller – 14 gols
- Harry Kane – 14 gols
- Just Fonteine – 13 gols
- Pelé – 12 gols
- Sándor Kocsis – 11 gols
- Jürgen Klinsmann – 11 gols
- Cristiano Ronaldo – 11 gols