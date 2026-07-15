Messi e Argentina fazem outro milagre, viram contra a Inglaterra e vão à segunda final seguida na Copa

O time de Lionel Scaloni não desiste de mais um jogo, amassa os ingleses no segundo tempo e pega a Espanha na decisão

A Argentina operou mais uma virada histórica nesta Copa do Mundo, com show de Lionel Messi. Os argentinos viraram e venceram por 2 a 1, e enfrentam a Espanha na grande final, no próximo domingo (19).

Argentina e Inglaterra é um dos maiores clássicos intercontinentais do futebol. A rivalidade ultrapassa as quatro linhas do campo e vai do gol de mão de Diego Maradona em 1986 à Guerra das Malvinas em 82.

A Inglaterra chegou às semifinais após eliminar a Noruega de Erling Haaland por 2 a 1 nas quartas. O time de Thomas Tuchel, que foi tão criticado após a convocação, vai ficar pelo menos entre os quatro melhores times da Copa do Mundo de 2026.

Já a Argentina chegou entre trancos e barrancos. Os atuais campeões da Copa, depois de jogar duas prorrogações contra Suíça e Cabo Verde, ainda tiveram que virar um 2 a 0 contra o Egito para jogar a semifinal. O último Mundial de Lionel Messi, porém, para ele, tem sido mágico. Aos 39 anos, ele já anotou 8 gols e 2 assistências.

No primeiro tempo, a partida foi recheada de pegadas fortes pelos argentinos, uma da Inglaterra em Lionel Messi, e poucas chances de gol. A Inglaterra pressionava a saída de bola da Argentina, mas recuava suas linhas se o time de Lionel Scaloni chegava ao ataque. Assim, a primeira etapa acabou em empate de 0 a 0.

No segundo tempo, a Inglaterra e Tuchel abdicaram do jogo. Deixaram a bola com os argentinos, o que é um erro crasso. Com 40 minutos, o empate veio, em uma bomba de fora da área de Enzo Fernández. Nos acréscimos, Lautaro Martínez virou nos acréscimos. Lionel Messi e a Scaloneta vão em busca da segunda Copa do Mundo seguida.

Jogo pegado

O clima esquentou com dois minutos de jogo. Enzo Fernández chegou mais forte em Elliot Anderson, já dando o tom do jogo. A marcação inglesa era alta e a Argentina ficava com a bola, mas não conseguia se desvencilhar da pressão do time de Tuchel.

Porém, na casa dos 20 minutos, os argentinos já conseguiam empurrar as linhas inglesas para o seu campo de defesa. Na volta da pausa para a hidratação, a Inglaterra veio para cima. Jude Bellingham sofreu pelo menos duas faltas fortes no campo de ataque, mas não gerou lances perigosos.

A primeira etapa acabou sem gols, com o juiz acabando o tempo sem deixar a Inglaterra cobrar um escanteio e acréscimos de apenas 3 minutos.

Drama e mais drama

O segundo tempo começou com chance perigosa para a Argentina. Julián Álvarez brigou com a zaga na área e conseguiu finalizar, forçando uma boa defesa de Jordan Pickford.

A defesa argentina, porém, falhou, como já aconteceu algumas vezes nessa Copa. Harry Kane fez um belo lançamento do meio de campo para Declan Rice, que abriu na direita para Morgan Rogers, pegando a defesa argentina desarrumada. O ponta cruzou para a pequena área e Anthony Gordon não perdeu, entrando nas costas de Nahuel Molina.

A Argentina tentava reagir. Na casa dos 20 minutos, Nicolás González entrou no lugar de Paredes, tentando pressionar a Inglaterra no seu campo de defesa.

Pickford fez mais uma bela defesa em toque de cabeça de González depois de cruzamento na área. O bombardeio argentino começaria. Depois da parada para a hidratação, Alexis Mac Allister cabeceou uma bola na trave direita de Pickford.

Tagliafico deu lugar ao centroavante Lautaro Martínez, e o jogo ia tomando contornos dramáticos. Desde que marcou seu gol, a Inglaterra se retraiu e praticamente não jogou mais.

A pressão deu certo. Enzo Fernández bateu de fora da área, como fez algumas vezes no jogo, e empatou com uma bomba sem chance para Pickford, faltando 5 minutos para o fim do jogo.

Lembra de Lautaro? Pois é. Messi cruzou perfeitamente na cabeça dele, no segundo pau, dando a virada para os argentinos.

Lionel Messi, o maior gênio do século XXI, vai brigar pela sua segunda Copa do Mundo.