México vence Coreia do Sul e carimba 1ª vaga na fase mata-mata da Copa do Mundo

Com gol de Luis Romo, os coanfitriões seguraram a pressão sul-coreana para garantir a vitória e a classificação antecipada

O México venceu na quinta-feira (18) a Coreia do Sul e se tornou a primeira seleção classificada para a fase mata-mata da Copa do Mundo 2026. Com o passaporte garantido pelos pés de Luis Romo, os mexicanos seguraram a ofensiva sul-coreana apresentada na reta final.

Com a segunda vitória no Mundial e empate entre África do Sul e Tchéquia, o México soma seis pontos e se sacramenta como líder do Grupo A.

Na sequência da chave, aparece a Coreia do Sul, com três pontos. Para avançar à etapa mata-mata, a seleção sul-coreana depende do resultado de sua última partida da fase de grupos diante da África do Sul.

Como foi o jogo

Luis Romo marcou no início do segundo tempo o gol da vitória (50′), aproveitando uma falha do goleiro sul-coreano.

Durante a partida, a equipe da casa criou poucas oportunidades de gol. Uma delas foi uma cabeçada de Julián Quiñones no primeiro tempo, defendida pelo goleiro sul-coreano.

No segundo tempo, um chute a gol do mexicano Obed Vargas também foi bloqueado pelo goleiro asiático.

O México terminou a partida sob pressão dos ataques da Coreia do Sul, enquanto os visitantes buscavam desesperadamente o empate.

Na reta final, uma defesa do goleiro mexicano Raúl Rangel em dois tempos manteve o gol da equipe da casa intacto e garantiu os três pontos e a classificação.

Escalações:

México: Raúl Rangel – Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo – Erik Lira, Luis Romo (Obed Vargas, 71′), Brian Gutiérrez (Orbelín Pineda, 71′) – Roberto Alvarado (Israel Reyes, 80′), Raúl Jiménez (Santiago Giménez, 80′), Julián Quiñones (César Huerta, 84′). Técnico: Javier Aguirre.

Coreia do Sul: Kim Seung-Gyu – Lee Gi-Hyuk, Kim Min-Jae, Lee Han-Beom – Kim Moon-Hwan (Eom Ji-Sung, 71′), Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (Cho Gue-Sung, 77′), Seol Young-Woo (Yang Hyun-Jun, 71′) – Lee Kang-In, Lee Jae-Sung (Hwang Hee-Chan, 57′) – Son Heung-Min (Oh Hyeon-Gyu, 57′). Técnico: Hong Myung-Bo.

Com informações de AFP