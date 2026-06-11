México x África do Sul: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

México e África do Sul estão no Grupo A da Copa do Mundo e se enfrentam às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca

Guillermo Ochoa, goleira do México, vai disputar sua sexta Copa do Mundo

A partida entre México, país-sede da Copa do Mundo, e África do Sul abre a maior competição internacional. O times se enfrentam às 16h (horário de Brasília) desta quinta-feira (11), no Estádio Azteca.

Os mexicanos ocupam o 15º no ranking da Fifa, uma das melhores marcas das seleções da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe). Já a África do Sul chega à Copa inconsistente. O time foi desclassificado nas oitavas de final da Copa Africana de Nações no ano passado.

Onde assistir ao vivo México x África do Sul

A partida será transmitida pela TV Globo, SBT, SporTV, Globoplay, CazéTV, NSports e ge TV.