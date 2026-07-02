Na sequência do alfabeto, seleções que eliminaram o Brasil não avançam na Copa seguinte

Alemanha, em 2018, e Bélgica em 2022, pararam na fase de grupos; Croácia foi eliminada em 2026 por Portugal no 16-avos de final

Pela terceira edição seguida da Copa do Mundo, seleções que eliminaram o Brasil na edição anterior não conseguem avançar na edição seguinte.

Em 2018, após conquistar o título em 2014, a Alemanha, que tinha eliminado o Brasil na semifinal na edição anterior, supreendeu o mundo ao ser eliminada na fase de grupos. A então campeã da competição terminou na última posição do Grupo F depois de somar duas derrotas e uma vitória.

Alemanha 0 x 1 México

Alemanha 2 x 1 Suécia

Alemanha 0 x 2 Coreia do Sul

Já em 2022, a Bélgica, que eliminou o Brasil nas quartas de final de 2018 e ficou com o terceiro lugar daquela edição, também não conseguiu seguir na competição para a fase eliminatória. Foi eliminada ainda na fase de grupos após somar uma vitória, uma derrota e um empate.

Bélgica 1 x 0 Canadá

Bélgica 0 x 2 Marrocos

Bélgica 0 x 0 Croácia

Agora, em 2026, o mesmo enredo se manteve. A Croácia, que eliminou o Brasil, também nas quartas de final, só que na Copa do Catar, e ficou com o terceiro lugar na edição de 2022, parou no 16-avos de final – nova fase da competição. Foi eliminada da competição depois de sair na frente contra Portugal, mas levar a virada nos acréscimos. Sendo superada por 2 a 1.

Na fase de grupos, a Croácia, somou duas vitórias e uma derrota.