No banco, Herdenson se lesiona durante comemoração da Inglaterra na Copa

O jogador Jordan Henderson, da Inglaterra, sofreu uma lesão no pulso na noite deste domingo (5) enquanto comemorava a vitória da sua Seleção, o que pode o deixar fora do restante da Copa do Mundo, tendo atuado somente 7 minutos. A equipe inglesa venceu os anfitriões mexicanos por 3 a 2, garantindo vaga para as quartas de final do Mundial.

O ex-capitão do Liverpool ficou no banco durante toda a partida contra o México e se machucou após o apito final, quando caiu sobre um painel de publicidade e teve que ser levado ao hospital com uma lesão no pulso que pode colocar em risco seu retorno ao Mundial. Henderson foi levado para atendimento médico em uma maca, utilizando máscara de oxigênio.

Recentemente, Henderson fez história para a Seleção Inglesa, tornando-se o jogador que entrou em campo em mais edições de Campeonatos Mundiais. O atual volante do Brentford foi para o gramado para substituir Harry Kane e pegar a faixa de capitão na partida contra o Panamá, no segundo tempo da vitória por 2 a 0 pela fase de grupos.

Com os 7 minutos jogados, Henderson atingiu a marca inédita de jogar em quatro Copas pela seleção inglesa. Ele já havia disputado os Mundiais de 2014, 2018 e 2022. Porém, com a lesão no pulso, pode ser que não volte aos gramados no Mundial de 2026.

Além das Copas, Henderson também se tornou o primeiro jogador a disputar sete grandes torneios, Eurocopas e Mundiais, pela Seleção Inglesa, superando o próprio Kane e Wayne Rooney, que só estiveram em seis grandes competições.

Classificação

Jordan Henderson se machucou enquanto comemorava a vitória por 3 a 2 da Inglaterra sobre o México, que garantiu classificação para as quartas de final da Copa. A Seleção Inglesa foi melhor e avança com dois gols de Jude Bellingham e um de Harry Kane, de pênalti.

Antes de se machucar, Henderson recebeu um cartão amarelo por conta de uma discussão à beira do campo, mesmo sem ter entrado na partida. A Inglaterra conseguiu segurar a vantagem e a classificação, mesmo após Jarell Quansah ter sido expulso por atingir Jesús Gallardoan com as travas da chuteira no início do segundo tempo.

Agora, a Inglaterra pega a Noruega, e, pelas quartas de final da Copa, no sábado (11), a partir das 18h (de Brasília). A Seleção norueguesa chega até aqui depois da vitória por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final.