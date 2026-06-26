Noruega x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Jogador da Noruega, Haaland comemora gol contra o Iraque em partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Noruega e França se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 16h, no Estádio de Boston, nos Estados Unidos, em partida válida pelo Grupo I da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira rodada do torneio.

A seleção norueguesa lidera o grupo após uma estreia avassaladora. Na primeira rodada, a equipe não tomou conhecimento do Iraque e aplicou uma goleada por 4 a 1. O grande destaque da partida, como era de se esperar, foi o craque Erling Haaland, que balançou as redes aos 43 minutos do primeiro tempo para desempatar o jogo, além dos gols de Leo Østigård e um gol contra dos iraquianos que selaram o placar elástico. Com esse resultado, os escandinavos somam 3 pontos e assumiram o topo da tabela pelo critério de saldo de gols.

Os Les Bleus também iniciaram sua caminhada no mundial com o pé direito e confirmando o favoritismo, logo atrás da Noruega na classificação. A França estreou enfrentando a forte seleção de Senegal e conquistou uma sólida vitória por 3 a 1 no MetLife Stadium. O triunfo garantiu aos franceses os mesmos 3 pontos na tabela, ocupando a segunda colocação do grupo devido ao saldo de gols.

Onde assistir Noruega x França ao vivo

A partida será transmitida pela Cazé TV.