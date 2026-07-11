Noruega x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Noruega e Inglaterra se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 neste sábado, às 17h, no Hard Rock Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Noruega chega para brigar pela vaga nas semifinais depois de eliminar o Brasil por 2 a 1

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado, dia 11, às 17h, no Hard Rock Stadium, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Noruega chega para brigar pela vaga nas semifinais depois de eliminar o Brasil por 2 a 1, com dois gols da estrela Erling Haaland. Do outro lado, a Inglaterra aparece depois de eliminar o México por 3 a 2, com um jogador a menos, em jogo emocionante no lendário Estádio Azteca.

Onde assistir Noruega x Inglaterra ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 17h.