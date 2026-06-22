Noruega x Senegal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Noruega e Senegal se enfrentam pela Copa do Mundo nesta segunda-feira (22), às 21h, no MetLife Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Erling Haaland, número 9 da Noruega, comemora o primeiro gol de sua equipe na Copa do Mundo da FIFA 2026..

Noruega e Senegal se enfrentam na segunda-feira (22), às 21h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

A Noruega iniciou sua campanha no Mundial com vitória sobre o Iraque por 4×1 e busca um novo resultado positivo para se aproximar da classificação. Liderada por uma geração que combina experiência e juventude, centrada na figura do centro-avante Erling Haaland. Os noruegueses buscam a classificação com folgas para uma partida mais tranquila contra França, sua última adversária do Grupo I.

Já Senegal chega ao duelo após perder por 3×1 contra a França na primeira rodada. Os africanos ainda não somaram pontos e precisam da vitória para sonhar com a classificação.

Com os resultados da estreia, a Noruega aparece entre os líderes da chave com três pontos, seguida pela França, que também soma três pontos, mas fica em segundo por conta do saldo de gols, enquanto Senegal e Iraque seguem na disputa direta por uma das vagas no mata-mata, ainda sem pontos.

Onde assistir Noruega x Senegal ao vivo

A partida terá transmissão da TV Globo (TV aberta), Sportv,(TV fechada), e CazéTV e Globoplay (Youtube/ streaming).