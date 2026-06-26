Nova Zelândia x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo neste sábado (27), às 00h

Nova Zelândia e Bélgica se enfrentam neste sábado (27) às 00h pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no estádio BC Place, localizado em Vancouver, no Canadá. As equipes fazem parte do Grupo G da competição.

A seleção da Nova Zelândia jogou sua partida de estreia contra o Irã e empatou em 2 a 2. Já na segunda rodada, o jogo foi contra o Egito que terminou em 3 a 1 para a equipe africana. A equipe soma apenas um ponto na competição e ocupa o último lugar do grupo G. Caso perca este confronto contra a Bélgica, a equipe neozelandesa estará automaticamente eliminada da competição.

Já a Bélgica empatou os dois jogos que fez até agora. Contra o Egito o placar ficou em 1 a 1, já na disputa com o Irã o empate foi sem gols. Os belgas ocupam o terceiro lugar na chave do grupo com 2 pontos.

Onde assistir Nova Zelândia x Bélgica ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV (Youtube).