Nova Zelândia x Egito: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Nova Zelândia e Egito se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo neste domingo (21), às 22h

Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21) às 22h pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no estádio BC Place, localizado em Vancouver, no Canadá. As equipes fazem parte do Grupo da G da competição e ambas empataram as partidas em seus jogos de estreia.

A seleção da Nova Zelândia jogou a primeira rodada contra o Irã no SoFi Stadium, na região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidose, e empatou por 2 a 2. Como a equipe ainda não venceu, só empatou, ela soma 1 ponto, não tem saldo de gols e está empatada na chave com Irã, Egito e Bélgica, os outros times do grupo.

O Egito também vem de um empate, dessa vez para a Bélgica no estádio Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos. O time africano levou 1 gol e marcou outro. O saldo de gols da seleção egípcia também está zerado e ela soma 1 ponto pelo empate. Quem vencer no grupo D se destaca no topo da classificação da chave.

Onde assistir Nova Zelândia x Egito ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV (Youtube), pela Globo (TV aberta), pelo Sportv (canal fechado) e Prime Video (streaming).