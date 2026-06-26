O buraco de US$ 240 milhões: por que a Fifa perdeu muito dinheiro ao vender os direitos de transmissão da Copa para a Ásia

Fuso horário da América do Norte e falta de concorrência forçaram a entidade a aceitar descontos de até 80% em gigantes como China e Índia.

Jogadores do Japão durante empate contra a Holanda, na primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo

A resposta exata para a quebra de expectativa financeira da Federação Internacional de Futebol (Fifa) no mercado asiático está no relógio e no monopólio televisivo. Com a Copa do Mundo de 2026 sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, a maioria das partidas acontecerá durante a madrugada na Ásia, destruindo a perspectiva de alta audiência comercial. Sem o interesse de anunciantes para jogos às 3h da manhã e sem seleções locais de peso classificadas, as emissoras asiáticas se recusaram a pagar os valores inflacionados exigidos. O resultado foi um efeito dominó de desvalorização, culminando na perda de centenas de milhões de dólares em contratos fechados às pressas a menos de um mês do início do torneio.

O recorde negativo chinês: um desconto histórico de 80% nas negociações

O maior baque financeiro sofrido pela entidade presidida por Gianni Infantino ocorreu na China, que detém o título de maior desvalorização de direitos de transmissão deste ciclo. Inicialmente, a Fifa exigiu o pagamento de US$ 300 milhões para ceder as imagens exclusivas da competição. O China Media Group (CMG), conglomerado estatal que opera a rede CCTV, recusou a oferta de imediato, ciente de que não possuía nenhum concorrente direto no mercado interno.

As negociações se arrastaram até poucas semanas antes da abertura oficial do torneio em 11 de junho de 2026. Pressionada pelo risco de um apagão televisivo em um país com 1,4 bilhão de habitantes, a Fifa cedeu a um acordo humilhante. O contrato final foi fechado por modestos US$ 60 milhões.

O que torna esse revés ainda mais impactante é o pacote de exclusividade atrelado ao valor. O montante de US$ 60 milhões não cobre apenas a edição norte-americana de 2026, mas também garante à China os direitos da Copa do Mundo Masculina de 2030 e das edições femininas de 2027 e 2031. A ausência da seleção chinesa no torneio atual foi usada como argumento final pela estatal para derrubar os preços, evidenciando a perda de poder de barganha da entidade máxima do futebol.

O ranking da pechincha asiática: os mercados que derrubaram as metas da entidade

O recuo bilionário na China não foi um caso isolado nas mesas de negociação. Outras potências demográficas do continente adotaram a mesma tática de desgaste temporal, resultando em uma arrecadação muito inferior ao projetado. Abaixo, o detalhamento estatístico dos três mercados que consolidaram o prejuízo da Fifa na região:

1. Índia: o blefe de US$ 100 milhões que parou em US$ 20 milhões

Na Índia, o cenário de desinteresse foi agravado por fusões corporativas e questões regulatórias. A Fifa projetava arrecadar ao menos US$ 100 milhões no país, mas encontrou um mercado esvaziado após a fusão dos braços indianos da Reliance e da Disney, que criou a gigante JioStar. Sem a concorrência da Sony, que optou por não dar lances devido a preocupações econômicas, a JioStar ofereceu apenas US$ 20 milhões. A proibição de anúncios de casas de apostas e a preferência nacional absoluta pelo críquete também esmagaram o valor do produto.

2. Tailândia: o impasse governamental de 1,3 bilhão de bahts

A Tailândia transformou a compra dos direitos em uma rigorosa questão de responsabilidade fiscal. A agência reguladora de telecomunicações do país (NBTC) possuía um teto orçamentário histórico de 600 milhões de bahts para o evento. A Fifa, no entanto, exigiu um mínimo de 1,3 bilhão de bahts (cerca de US$ 39,9 milhões). As autoridades locais travaram as conversas, questionando o uso de dinheiro público em um evento cujos jogos matutinos dificilmente trariam retorno publicitário aos cofres do Estado.

3. Bangladesh: a liquidação de última hora por 56 milhões de rúpias

Para evitar que uma nação apaixonada por futebol ficasse sem sinal oficial, o acordo em Bangladesh foi fechado por modestos 56 milhões de rúpias (aproximadamente US$ 6,7 milhões). A transação só ocorreu após o colapso de acordos privados anteriores, forçando a entidade esportiva a liquidar o passe na bacia das almas a poucos dias do pontapé inicial para garantir qualquer nível de monetização.

O impacto no cofre da Fifa a dias da abertura do Mundial de 2026

Esse revés em bloco na Ásia comprometeu uma das principais promessas de gestão de Gianni Infantino para o ciclo comercial atual. Com a expansão do formato do torneio de 32 para 48 seleções e o salto de 64 para 104 partidas, a expectativa oficial era alavancar a receita de televisão para a marca histórica de US$ 3,9 bilhões globalmente. A matemática da diretoria baseava-se na lógica linear de que mais jogos significariam automaticamente mais faturamento.

No entanto, a estratégia ignorou completamente a dinâmica de consumo asiático. A região foi responsável por quase metade de todo o engajamento digital e horas de visualização durante a edição do Catar em 2022, impulsionada pelo fuso horário favorável. Ao transferir o evento para a América do Norte sem adaptar os horários das partidas para agradar ao Oriente, a entidade sacrificou seu mercado consumidor mais populoso. A resistência coordenada das emissoras asiáticas serve como um recado institucional claro de que a expansão desenfreada do calendário esportivo tem limites comerciais.

Dúvidas frequentes sobre os direitos de TV da Copa na Ásia

Qual o principal motivo da desvalorização dos direitos da Copa de 2026 na Ásia?

O fator determinante foi o fuso horário da América do Norte. As partidas ocorrem durante a madrugada nos países asiáticos, o que afasta o público casual e reduz drasticamente o interesse das grandes marcas em comprar espaços publicitários nas emissoras de televisão.

Quanto a China pagou para transmitir a Copa do Mundo de 2026?

A rede estatal chinesa CCTV fechou a compra dos direitos por US$ 60 milhões. O valor final representa uma queda de 80% em relação aos US$ 300 milhões inicialmente exigidos pela Fifa, e o pacote adquirido ainda inclui as edições do Mundial Masculino de 2030 e dos Mundiais Femininos de 2027 e 2031.

Por que a Índia ofereceu um valor tão baixo pelas transmissões?

Além do fuso horário comercialmente ruim e da ausência da seleção indiana na competição, o mercado de TV local sofreu com a falta de concorrência após a fusão de grandes conglomerados de mídia. A proibição governamental de anúncios de apostas esportivas no país também diminuiu o orçamento disponível das emissoras.

A recusa em massa dos gigantes asiáticos em pagar a conta inflacionada do Mundial de 2026 marca um ponto de inflexão na economia do futebol contemporâneo. O episódio escancara que o crescimento das receitas de transmissão não é infinito e que a imposição de fusos horários hostis a mercados de bilhões de habitantes cobra um preço alto e imediato. O buraco no orçamento asiático obriga a administração do futebol global a repensar suas futuras negociações e a respeitar, de uma vez por todas, os limites do mercado televisivo.