O que sabe sobre a lesão de Raphinha na Copa?

Atacante saiu durante a vitória sobre o Haiti se queixando de dores na coxa direita

Da última vez que lesionou a coxa ficou de fora por 34 dias

O atacante Raphinha, camisa 11 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, saiu de campo ainda no primeiro tempo após uma lesão na coxa direita, durante a vitória por 3 a 0 contra o Haiti, na última sexta-feira (19). O jogador se queixou logo após o segundo gol do Brasil.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta já iniciou o tratamento após a partida e ele deve ser reavaliado neste sábado.

Em entrevista depois da partida, Vinicius Júnior, o principal jogador do triunfo brasileiro, lamentou a condição do colega de La Liga e analisou que o problema pode ser recorrente.

“Uma pena o Rapha (Raphinha) ter saído machucado. Acho que foi a mesma lesão da última vez. A gente fica muito triste por isso. Espero que não seja nada grave e que ele possa seguir com a gente”, disse o camisa 7.

A última lesão a que o jogador do Real Madrid se refere aconteceu justamente em jogo pelo Brasil. Foi a derrota por 2 a 1 para a França, em amistoso disputado em março. Essa é a quarta lesão do ponta-esquerda na coxa desde setembro do ano passado.

Da última vez, ficou de fora por 34 dias. Se o tempo de recuperação for o mesmo, ele perderia o resto da Copa do Mundo, e a Seleção não poderia convocar um substituto.

Lucas Paquetá, meia que deu a assistência para Vini Jr., também se solidarizou com o colega e disse que o jogador do Barcelona ficou mal com a situação: “Ele está um pouco abatido, a gente espera que não seja nada demais, que seja o menos pior, porque é um jogador muito importante, e a gente conta muito com ele”, comentou.