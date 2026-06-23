Portugal x Uzbequistão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A seleção das Quinas chega sob forte pressão após a estreia frustrante

Portugal e Uzbequistão se enfrentam nesta terça-feira (23) no NRG Stadium, em Houston (EUA), às 14h, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo.

A seleção das Quinas chega sob forte pressão após a estreia frustrante. Apesar de todo o favoritismo e do gol precoce de João Neves, a equipe comandada por Roberto Martínez cedeu o empate por 1 a 1 para a República Democrática do Congo na primeira rodada. Já o Uzbequistão perdeu por 3 a 1 para a Colômbia na Cidade do México, mas mostrou virtudes competitivas.

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A partida será transmitida pela Cazé TV.