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Copa do Mundo

Portugal x Uzbequistão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

A seleção das Quinas chega sob forte pressão após a estreia frustrante

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Cristiano Ronaldo durante partida contra a RP Congo na Copa
Cristiano Ronaldo durante partida contra a RP Congo na Copa Foto por MCGUELBER / ODYSSEY IMAGES VIA AFP

Portugal e Uzbequistão se enfrentam nesta terça-feira (23) no NRG Stadium, em Houston (EUA), às 14h, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo.

A seleção das Quinas chega sob forte pressão após a estreia frustrante. Apesar de todo o favoritismo e do gol precoce de João Neves, a equipe comandada por Roberto Martínez cedeu o empate por 1 a 1 para a República Democrática do Congo na primeira rodada. Já o Uzbequistão perdeu por 3 a 1 para a Colômbia na Cidade do México, mas mostrou virtudes competitivas.

Onde assistir Portugal x Uzbequistão ao vivo

A partida será transmitida pela Cazé TV.

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