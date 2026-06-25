Quais seleções já avançaram para o mata-mata da Copa do Mundo?

As seleções que disputam o Mundial têm uma nova etapa em 2026 em busca do grande prêmio de levantar o troféu da Copa do Mundo. A segunda etapa do campeonato começa no domingo (28), às 16 horas (de Brasília), com a fase de 16 avos de final, composta pelas 32 equipes que melhor se saíram na fase de grupos.

A segunda etapa vai até o dia 3 de julho, quando saberemos quem serão as 16 seleções que vão disputar as oitavas de final. Cada vez a competição vai se afunilando. A partir da próxima fase, duas entram, mas só uma equipe continua no sonho do Mundial e, aos poucos, vamos conhecendo as equipes que se aproximam da glória de serem campeãs do mundo.

México

Um dos anfitriões desta edição, o México foi a primeira equipe a garantir sua classificação para a segunda fase da competição. Os mexicanos chegaram até aqui conquistando o primeiro lugar do Grupo A, com uma campanha perfeita, vencendo as três partidas da sua chave.

Os mexicanos fizeram a primeira partida do Mundial, quando derrotaram a África do Sul por 2 a 0. A vitória na segunda partida da Seleção Mexicana foi contra a Coreia do Sul com apenas um gol, mas nenhuma bola nas redes dos asiáticos. Para fechar as partidas do Grupo A, o México teve seu melhor desempenho, quando derrotou a República Tcheca por 3 a 0.

Invicta, A Seleção Mexicana avança sem tomar nenhum gol no campeonato. A equipe encerra a fase de grupos com 9 pontos e um saldo de 6 gols.

Estados Unidos

Outro dos três anfitriões e país que mais vai sediar jogos da Copa do Mundo, a Seleção dos Estados Unidos conquistou sua classificação para a segunda fase do campeonato em primeiro do Grupo D. A equipe estadunidense garantiu sua vaga com apenas duas partidas, já que venceu ambas, o primeiro critério de desempate é o resultado em confronto direto e, mesmo se perder para a Turquia, não será alcançada em pontos.

A estreia dos Estados Unidos foi contra o Paraguai, quando marcou 4 vezes, enquanto os sul-americanos fizeram apenas um gol. A segunda partida da Seleção terminou também com vitória, fazendo 2 a 0 em cima da Austrália. Os EUA jogam mais uma vez, enfrentando a Turquia nesta quinta-feira (25).

Até então sem perder nessa edição da Copa, a Seleção dos Estados Unidos tem 6 pontos, balançou as redes 6 vezes e tomou apenas um gol, somando um saldo de 5.

Alemanha

A Seleção Alemã também conseguiu sua classificação com apenas dois jogos, mesmo perdendo sua última partida da fase de grupos. Os alemães encerraram a primeira etapa da Copa do Mundo em primeiro do Grupo E e vão estrear no mata-mata enfrentando um dos terceiros colocados que se classificarem.

A Alemanha começou o Mundial com muita força, goleando a Seleção de Curaçao por 7 a 1. Em sua segunda partida, venceu marcando duas vezes contra a Costa do Marfim, que fez apenas um gol. Na última partida da primeira etapa, não conseguiu ter o mesmo resultado, perdendo para o Equador, que balançou as redes duas vezes, enquanto a Seleção Alemã marcou apenas 1.

Os alemães conquistaram sua classificação para a fase de eliminatórias com 6 pontos, um saldo de 6 gols, tendo marcado 10 vezes e levado 3.

Argentina

Os atuais campeões da Copa do Mundo já garantiram sua vaga no mata-mata, que vai acontecer no dia 3 de julho, contra quem passar em segundo do Grupo H. A classificação dos argentinos, mesmo com duas partidas, já está garantida em primeiro do Grupo J.

A estreia da equipe no Mundial foi vencendo a Seleção da Argélia por 3 a 0. Em sua segunda partida, a equipe argentina também venceu, marcando duas vezes sobre a Áustria, que não tirou seu placar do zero. A última partida da Argentina pela fase de grupos será contra a Jordânia, lanterna do grupo, no sábado (27).

A Seleção Argentina chega ao mata-mata sem tomar nenhum gol. A equipe está com, até então, 6 pontos, tendo marcado 5 vezes.

França

Os franceses já têm classificação garantida para o mata-mata, mas ainda precisam decidir se em primeiro ou segundo lugar do Grupo I na última partida da primeira etapa do Mundial, contra a Noruega, na sexta-feira (26).

A Seleção da França começou o Mundial vencendo a equipe de Senegal por 3 a 1, mesma quantidade de gols que marcou na segunda vitória, contra o Iraque, que não conseguiu balançar as redes francesas. Para encerrar a fase de grupos, ainda falta o confronto contra a Noruega.

Os franceses têm 6 pontos no campeonato, tomaram apenas um gol e marcaram 6, somando um saldo de 5.

Noruega

A Seleção Norueguesa está garantida para participar da fase de eliminatórias da Copa, mas só vai saber sua colocação final no Grupo I ao final da partida contra a França.

A Copa do Mundo começou com vitória para a Noruega, que fez 4 a 1 em cima do Iraque. Em seu retorno aos campos, a equipe também venceu, derrotando o Senegal com 3 a 2 no placar. A França será o último confronto da fase de grupos dos noruegueses.

Até o momento, a Noruega está com 6 pontos, balançou as redes 7 vezes e tomou três, somando um saldo de 4 gols.

África do Sul

Os sul-africanos conquistaram sua classificação e vão jogar a primeira partida do mata-mata, contra o Canadá, no domingo (28). A África do Sul terminou a fase de grupos da Copa em segundo pela chave A, vencendo apenas uma partida.

A estreia dos sul-africanos foi no primeiro jogo do Mundial, quando perdeu para o México por 2 a 0. A seleção foi melhor no segundo jogo, empatando em 1 a 1 com a República Tcheca, mas só alcançou a vitória no último confronto, quando bateu a Coreia do Sul por 1 a 0.

A África do Sul avança para o mata-mata com 4 pontos e um saldo de um gol negativo, tendo tomado três e marcado apenas dois.

Canadá

Completando a lista dos anfitriões, o Canadá conquistou sua vaga para o mata-mata e será o adversário da África do Sul no primeiro jogo da fase eliminatória. Os canadenses terminaram em segundo no Grupo B, garantindo classificação direta.

Em sua estreia na Copa, atuando em casa, a Seleção do Canadá conseguiu somente o empate contra a Bósnia e Herzegovina, com um gol para cada lado. Na segunda partida, os torcedores canadenses viram uma goleada de seis gols sem sofrer nenhum do Catar. O Canadá encerrou a primeira etapa do Mundial com derrota por 2 a 1 para a Suíça.

A Seleção chega à fase eliminatória conseguindo 4 pontos, com um saldo de 5 gols, tendo marcado 8 vezes e tomado 3.

Marrocos

Vindo do Grupo do Brasil, a Seleção Marroquina conquistou sua vaga para o mata-mata, ficando em segundo do Grupo C, atrás dos brasileiros, e vai enfrentar quem se classificar em primeiro da chave F na fase dos 16 avos de final.

A estreia marroquina na Copa foi justamente contra o Brasil, quando empatou com um gol de cada lado. Na segunda rodada da fase de grupos, Marrocos se saiu melhor, fazendo 1 a 0 na Escócia. Para encerrar a primeira etapa da competição, a Seleção conseguiu um 4 a 2 sobre o Haiti.

A Seleção Marroquina fez 7 pontos na competição, fechando com um saldo de 3 gols, tendo tomado 3 e marcado 6.

Suíça

Os suíços venceram duas das três partidas que disputaram pelo Grupo B da Copa, terminando em primeiro de sua chave. Sua primeira partida do mata-mata vai ser contra um terceiro colocado da primeira etapa, no dia 3 de julho.

Na primeira partida do Mundial, os suíços alcançaram somente um empate, contra o Catar, por 1 a 1. Voltando aos gramados, a Seleção foi melhor e venceu a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1. Para encerrar a fase de grupos, a Suíça foi melhor novamente, fazendo 2 a 1 em cima do Canadá.

A equipe dos suíços marcou 7 pontos na primeira parte do mundial e chega à fase de eliminatórias com 4 gols de saldo, 7 feitos e 3 tomados.

Costa do Marfim

Em segundo do Grupo E, a equipe marfinense já garantiu sua vaga para o mata-mata, vencendo duas partidas na primeira parte do Mundial. Seu próximo confronto, já na fase eliminatória, será contra quem conseguir a segunda colocação da Chave I.

A estreia marfinense foi contra o Equador, conseguindo a vitória com um gol marcado. Na segunda partida, a Costa do Marfim perdeu por 2 a 1 para a Alemanha. Encerrando os jogos da chave, venceu mais uma vez, por 2 a 0 contra Curaçao.

Ao fim da fase de grupos, a Costa do Marfim tem 6 pontos, balançou as redes 4 vezes e tomou apenas 2 gols, fechando um saldo de 2.

Colômbia

Ainda faltando uma partida pelo Grupo K, a Seleção Colombiana já garantiu sua classificação para o mata-mata. Porém, seu último jogo da primeira fase vai definir se em primeiro ou segundo da chave.

Em sua primeira partida, os colombianos venceram o Uzbequistão por 3 a 1. No segundo confronto, a Colômbia novamente garantiu três pontos com uma vitória sobre o Congo, com apenas um gol. Ainda falta enfrentar Portugal, que será no sábado (27).

A Seleção Colombiana está com 6 pontos e um saldo de 3 gols, tendo marcado 4 e levado apenas um.

Brasil

A Seleção Brasileira conquistou a primeira colocação do Grupo C, garantindo sua vaga para a fase de eliminatórias da Copa. O adversário do Brasil ainda não está definido, mas será a equipe que ficar em segundo na Chave F. O jogo vai acontecer na segunda-feira (29), definindo se a equipe canarinha consegue avançar para as oitavas de final.

Os brasileiros estrearam no Mundial com o pior resultado até aqui, empatando em 1 a 1 com o Marrocos. Na segunda partida, a equipe voltou para garantir os três pontos e conseguiu, vencendo o Haiti por 3 a 0. O resultado se repetiu na última partida brasileira pela primeira fase, quando bateu a Escócia.

A Seleção Brasileira termina a fase de grupos da Copa com 7 pontos e um saldo de 6 gols. O Brasil balançou as redes adversárias um total de 7 vezes e levou apenas um, em sua estreia.

Equipes já eliminadas