Quem é Yoane Wissa, autor do primeiro gol do Congo em Copas do Mundo

Nascido na França, o jogador de ascendência congolesa atuou por clubes franceses antes de ir à Premier League

Yoane Wissa foi convocado pela primeira vez para a seleção congolesa em 2020

A seleção da República Democrática do Congo estreou, com placar de 1 a 1, nesta quarta-feira (17) na Copa do Mundo de 2026 diante de Portugal. Yoane Wissa foi o autor do gol congolês e se tornou o primeiro jogador a marcar pela equipe africana na história do Mundial.

Nascido em Villeneuve-Saint-Georges, na França, o atleta de 29 anos tem ascendência congolesa. Atacante do clube inglês Newcastle, Yoane Wissa começou a jogar futebol aos sete anos como goleiro de um clube juvenil local, o Épinay-sous-Sénart. Depois, passou para o meio-campo e, na sequência, para o ataque.

Na temporada de 2015-2016, ele participou do Campeonato Nacional francês pelo Châteauroux. No ciclo seguinte, de 2016-2017, foi transferido para o Angers, da Ligue 1. Entretanto, só entrou em campo duas vezes. E, ainda, foi emprestado ao Stade Lavallois, da Ligue 2.

Pertencente ao Angers, no ciclo 2017-2018, Yoane Wissa foi emprestado ao Ajaccio, da Ligue 2. Na mesma temporada, o jogador foi transferido ao Lorient. Pelo clube, foi campeão da segunda divisão do futebol francês na temporada de 2019-2020.

Quando atuava pelo clube francês, Yoane Wissa sofreu um ataque de ácido em 2021. Uma mulher teria atentado contra o jogador em tentativa de sequestrar a sua filha. O atleta precisou passar por uma cirurgia para não perder a visão.

Também em 2021, Yoane Wissa deixou a França e juntou-se ao Brentford. À época, o time tinha sido recém-promovido para a Premier League.

Na temporada 2025-2026, o jogador foi vendido ao Newcastle por 57,70 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarkt.

Pela seleção congolesa, Yoane Wissa foi convocado pela primeira vez em 2020 para dois jogos amistosos. O jogador também voltou a atuar pela equipe da República Democrática do Congo nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e de 2026, na Copa das Nações Africanas de 2023 e em jogos preparatórios para o Mundial sediado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.