RD Congo x Uzbequistão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

RD Congo e Uzbequistão se enfrentam neste sábado (27), às 20h30, no Estádio de Atlanta nos Estados Unidos, em partida válida pelo Grupo K da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira rodada do torneio.

Os Leopardos chegam para a última rodada motivados por um feito histórico na bagagem. Em seu retorno ao torneio após 52 anos de ausência, a seleção congolesa surpreendeu na estreia ao arrancar um empate por 1 a 1 contra a forte seleção de Portugal, garantindo o primeiro ponto e o primeiríssimo gol de sua história em Copas do Mundo. Com a moral elevada e um futebol equilibrado sob o comando de Sébastien Desabre, a equipe foca suas atenções no duelo decisivo do dia 26 de junho para tentar carimbar uma vaga inédita no mata-mata.

Estreante absoluto em Copas do Mundo, o Uzbequistão busca somar seus primeiros pontos no torneio após enfrentar pedreiras logo de cara. Na rodada de abertura, a equipe asiática mostrou valentia no Estádio Azteca e chegou a igualar a partida com um gol de Abbosbek Fayzullaev, mas acabou superada pela qualidade técnica da Colômbia por 3 a 1. O confronto do dia 26 de junho contra a RD Congo é encarado pelos uzbeques como a grande oportunidade de fazer história e assegurar uma vitória marcante em sua primeira participação no Mundial.

Onde assistir RD Congo x Uzbequistão

A transmissão de RD Congo e Uzbequistão pode ser assistida na CazeTV.