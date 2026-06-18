República Tcheca x África do Sul: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

República Tcheca x África do Sul se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo do Grupo A da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18), às 13h

República Tcheca e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18) pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. As duas equipes perderam o primeiro jogo e agora buscam somar seus primeiros três pontos para seguirem na briga por uma vaga na próxima fase.

Grupo A é composto por México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.

A África do Sul, que está em sua quarta participação no torneio, e, em nenhuma das edições anteriores – 1998, 2002 e 2010 – conseguiu avançar para fase mata-mata, um objetivo a ser alcançado pela equipe nesta edição de 2026. Mas, para isso vai precisar reverter o resultado do primeiro jogo, quando por derrotada por 2 a 0 pelo México.

A Bósnia e Herzegovina está em sua segunda participação em Copas. A última tinha sido m 2014, quando a competição foi disputado no Brasil. Na única edição que jogou, a Seleção bósnia caiu ainda na fase de grupos, quando perdeu para a Nigéria por 1 a 0. Agora a Seleção quer ir além e avançar para etapa mata-mata.

Onde assistir República Tcheca x África do Sul ao vivo

O jogo entre República Tcheca x África do Sul terá transmissão da CazeTV.