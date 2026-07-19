Rodri supera Messi e Mbappé e vence como melhor jogador da Copa

Rodri, capitão da Seleção da Espanha, venceu o prêmio da Fifa de melhor jogador da Copa do Mundo 2026 após a vitória sobre a Argentina neste domingo (19). O espanhol superou o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé.

Apesar do prêmio, Rodri não marcou nenhum gol na competição nem deu assistências.

O goleiro da Espanha, Unai Simón, venceu o título de melhor goleiro da Copa; Pau Cubarsí, melhor jogador jovem; enquanto Kylian Mbappé conquistou a chuteira de ouro com 10 gols.

Como foi o jogo

A Scaloneta fez um dos seus piores jogos da Copa. Não viu a cor da bola, correu atrás de Lamine Yamal e companhia, teve um jogador expulso e foi batida na prorrogação em um gol que parecia inevitável. Messi encerrou sua última partida com a camisa da seleção argentina, lembrando aquele que não ganhava nada pelo país e era muito criticado.

A Espanha fez uma campanha irretocável até a final. Se o time de Luis De La Fuente não encanta, ele é extremamente efetivo. Controlando a posse de bola, “La Fúria” levou apenas um gol em toda a competição, nas quartas de final, contra a Bélgica. Depois de um empate com Cabo Verde na primeira rodada, o time se azeitou e não perdeu desde então, inclusive derrubando a favoritíssima França na semifinal, por 2 a 0, sem dar chance para a constelação de Didier Deschamps.

Já a Argentina viveu grandes emoções para disputar a taça. Virou jogos, marcou nos últimos minutos em praticamente todos os jogos eliminatórios, jogou prorrogações. O objetivo era claro. Um time que não poderia deixar Lionel Messi se despedir da maior competição do futebol sem poder disputar novamente a final. Um grupo que não queria se separar e parecia ainda comemorar um pouco o título de 2022.

Se a Espanha tinha a melhor defesa, a Argentina tinha o segundo melhor ataque. Foram 19 gols marcados em oito partidas. Na primeira etapa, apesar do domínio espanhol, que teve 65% de posse de bola, finalizou apenas três vezes. A Argentina não conseguiu jogar no contra-ataque e nem chegou a finalizar. Messi ficou bem apagado. Tudo igual na primeira etapa.

No segundo tempo, a Espanha manteve a posse e o controle da partida. Marínez terminou o jogo no tempo regular com diversas defesas difíceis, inclusive no último minuto da etapa, sendo o melhor jogador da Argentina.