Sem novidades, Brasil está escalado para enfrentar o Japão; veja
A Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Japão nesta segunda-feira (29), pela segunda fase da Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti optou por manter a mesma formação que iniciou na vitória sobre a Escócia na última rodada da fase de grupos, algo inédito para o italiano no comando do país sul-americano.
Sem novidades, o Brasil está escalado com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Do outro lado, o Japão busca surpreender a seleção brasileira e garantir uma vaga nas oitavas de final. Em entrevista coletiva no domingo (28), o técnico Hajime Moriyasu confirmou que é possível que sejam feitas até cinco alterações em relação ao empate com a Suécia — ou três, se a comparação for com a estreia diante da Holanda.
Se o Brasil passar, enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, marcado para esta terça-feira (30). Um possível confronto na próxima fase está previsto para acontecer no domingo (5), em Nova Jersey.