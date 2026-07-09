Sob o comando de Mbappé, França bate Marrocos e vai às semis da Copa

Com um gol e uma assistência, o camisa 10 volta a igualar o número de tentos de Lionel Messi na competição

A França venceu o Marrocos por 2 a 0 na primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (9). O jogo aconteceu no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos, e os franceses jogam agora com o vencedor de Espanha e Bélgica na semifinal.

A França chegou para a partida como grande favorita. O time de Didier Deschamps passou com facilidade pela Suécia na fase de 16-avos por 3 a 0 e teve um jogo difícil contra o Paraguai, vencendo por 1 a 0.

Já Marrocos aparece como certa surpresa nessa fase da Copa. Passou pela forte Holanda nos pênaltis, após empatar o jogo quase no fim, e eliminou o anfitrião Canadá por 3 a 0.

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio total da França, mas principalmente pelo pênalti perdido por Kylian Mbappé. Depois de uma arrancada do camisa 10, ele foi derrubado na área com um bote atrasado de Noussair Mazraoui.

O astro cobrou mal, baixo, fraco, facilitando a defesa de Yassini Bono para manter o 0 no placar.

Já no segundo tempo, a França conseguiu marcar suas chances. Mbappé marcou mais um golaço para igualar Lionel Messi na artilharia da Copa, com oito gols. Dembélé não perdoou o espaço deixado pela defesa marroquina e fechou o placar.

Mbappé continua comandando o time francês, que joga um futebol encantador, sem precisar dominar a partida o tempo inteiro. E a disputa pessoal com o craque argentino continua, quem sabe, até a final.

Mbappé perde pênalti

A França começou a partida com toda força. Com quatro minutos, Yassini Bono já teve que impedir o primeiro gol do time liderado por Kylian Mbappé. Uma cabeçada de Dayot Upamecano à queima-roupa que o goleiro marroquino tirou com uma grande defesa. Mbappé tinha finalizado também de fora da área, que Bono tirou com os dedos.

O time de Deschamps pressionava com linhas altas. Com isso, acabava sempre com a segunda bola, saindo um pouco de sua característica normal, que não tem questão de ficar com a posse.

Na primeira vez que ficou mais com a bola no ataque, Marrocos deixou campo aberto para o contra-ataque. E aí a França é mortal. Depois da bola chegar em Olise, Mbappé arrancou pela esquerda e chegou voando na área. Noussair Mazraoui chegou atrasado e derrubou o craque na área.

Mbappé, porém, bateu mal e deu uma defesa fácil para Bono. A França continuaria o bombardeio. Désiré Doué roubou a bola de Ayyoub Bouaddi enquanto ele tentava sair do campo defensivo, correu em direção ao gol e obrigou Bono a pular em uma bola rasteira difícil no canto esquerdo.

Apesar da grande força do ataque francês, o Marrocos conseguiu resistir pelos primeiros 45 minutos. Foram 13 finalizações para a França, enquanto o time de não chegou a chutar no gol. A chance mais próxima foi uma falta de Achraf Hakimi, que passou longe do gol pelo lado direito.

Redenção do craque

A segunda etapa começou menos intensa, com mais passes no meio de campo e menos verticalidade. Mbappé recebeu de Michael Olise na frente do gol, depois de o camisa 11 fazer fila, e finalizou por cima da meta, mas isso só com dez minutos de segundo tempo.

Era o ensaio para mais um golaço de Mbappé. O camisa 10 recebeu lançamento de Doué, carregou a bola para dentro da área e finalizou uma bomba no lado direito do gol, entre 4 jogadores do Marrocos, alto, sem chance para defesa de Bono.

O craque francês se igualou de novo ao argentino Lionel Messi, com oito gols na artilharia da Copa. E aí a porteira abriu. Dembélé recebeu na entrada da área, pelo meio. Carregou a bola e finalizou no lado direito de Bono, que chegou a tocar na bola, mas o chute entrou e ampliou o placar.

O Marrocos até tentou uma reação depois do segundo gol, mas não dava mais tempo. A França chega pela terceira vez seguida à semifinal da Copa do Mundo, com uma geração muito jovem, que deve continuar fazendo estrago no futuro.