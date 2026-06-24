Suíça x Canadá: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira (24) pela terceira rodada do Grupo B

Canadá e Suíça fazem nesta quarta-feira (24) o terceiro e último jogo da fase de grupos do Grupo B. A partida, marcada para acontecer às 16h, mesmo horário em que acontece o outro jogo do grupo, entre Bósnia e Catar. O jogo vai ser realizado no BC Place, localizado na cidade de Vancouver, no Canadá.

As equipes são as que mais tem chance de classificação, ocupam a primeira e a segunda posição, entretando, para se garantirem na próxima fase, precisam de um empate. Uma vitória de Suíça ou Canadá deixa uma das duas seleções na primeira posição do grupo.

Tanto Suíça quanto Canadá fizeram uma campanha parecida até agora. Empataram o jogo de estreia e venceram o jogo seguinte, somando, atualmente, 4 pontos, contra 1 ponto de Bósnia e Catar.

Onde assistir Suíça x canadá ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV.