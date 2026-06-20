Tunísia x Japão: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Tunísia e Japão se enfrentam neste domingo (21), às 01h, no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, em partida válida pelo Grupo F da Copa do Mundo. O duelo acontece pela segunda rodada do torneio.
A Tunísia foi goleada para a Suécia na primeira rodada, por 5 x 1, e busca se recuperar na Copa do Mundo. Já o Japão empatou com a Holanda, por 2 x 2, e busca conquistar os primeiros três pontos no torneio.
Onde assistir Tunísia x Japão ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, pela Globo e pelo Sportv.