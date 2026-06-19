Turquia x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Turquia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo neste sábado (20), às 00h

Turquia e o Paraguai se enfrentam na madruga de sexta para sábado (20) às 00h, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida acontece no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. As equipes fazem parte do Grupo da D da competição, mesmo de Estados Unidos e Austrália, e ambas perderam em seus jogos de estreia.

A seleção turca jogou a primeira rodada contra a Austrália em Vancouver, no Canadá, e perdeu por 2 a 0. Como a equipe ainda não venceu nem empatou, a Turquia não soma pontos, tem -2 em saldos de gol e está em 3º na chave. Os turcos precisam vencer ou empatar (a depender do resultado dos outros jogos do grupo) para pontuar e se manter na competição.

O Paraguai vem de derrota para os Estados Unidos. O time sul-americano levou 4 gols e marcou 1. Em razão do saldo de gols da seleção paraguaia ser -3, ela ocupa o último lugar no grupo D e também precisa vencer ou empatar para conseguir pontuar e continuar na Copa.

Onde assistir Turquia x Paraguai ao vivo

A partida será transmitida pela CazéTV (Youtube), pela Globo (TV aberta) e pelo Sportv (canal fechado).