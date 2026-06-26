Uruguai x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Uruguai e Espanha se enfrentam pelo Grupo H nesta sexta-feira (26), às 21h, no Estadio Akron; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

A Espanha aparece com 4 pontos em 1º lugar, tentando manter a liderança do grupo

Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira, dia 26, às 17h, no Estádio Akron, em Guadalajara, México, em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

O Uruguai ocupa atualmente a 2ª colocação do grupo, com 2 pontos, e quer vencer para ficar com o primeiro lugar do grupo e garantir a classificação. Do outro lado, a Espanha aparece com 4 pontos em 1º lugar, tentando manter a liderança do grupo.

Onde assistir Uruguai x Espanha ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, Cazé TV, SporTV e GE TV, com transmissão começando às 21h.