Uruguai x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira, dia 26, às 17h, no Estádio Akron, em Guadalajara, México, em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.
O Uruguai ocupa atualmente a 2ª colocação do grupo, com 2 pontos, e quer vencer para ficar com o primeiro lugar do grupo e garantir a classificação. Do outro lado, a Espanha aparece com 4 pontos em 1º lugar, tentando manter a liderança do grupo.
Onde assistir Uruguai x Espanha ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SBT, Cazé TV, SporTV e GE TV, com transmissão começando às 21h.