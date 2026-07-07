Veja como ficaram os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo entra na fase das quartas de final na próxima quinta-feira (9) com os últimos jogos das oitavas que acabaram nesta terça-feira (7) e classificaram Argentina e Suíça. Além das duas equipes, as outras seis seleções que disputarão a próxima fase também já foram definidas.

No sábado (4), o Marrocos venceu o Canadá por 3 a 0 e a França superou o Paraguai em 1 a 0 com um gol de Kylian Mbappé no fim da partida.

Já no domingo (5), a Seleção Brasileira perdeu por 2 a 1 para a Noruega com dois gols de Erling Haaland no segundo tempo pela seleção da europa. Neymar marcou um de pênalti no final do jogo. A Inglaterra fez sua parte e venceu do México em um jogo repleto de gols, com 3 a 2 para os ingleses.

Para encerrar os jogos das oitavas, a Argentina venceu o Egito de virada. O país africano abriu o placar e chegou a marcar mais um, mas os argentinos fizeram 3 gols do meio para o final da partida e levaram a melhor com mais um tento de Messi, que agora tem 8 gols e amplia sua distância no topo da artilharia da competição.

Por fim, a Suíça se classificou em cima da Colômbia nos pênaltis, o único jogo da oitavas de final a ser decidido nas penalidades máximas. Após o tempo regular e a prorrogação sem gols de ambos os lados, a Suíça ganhou da Colômbia por 4 a 3.

Confira como ficaram os confrontos:

Quinta-feira (9) às 17h:

França x Marrocos

Sexta-feira (10) às 16h:

Espanha x Bélgica

Sábado (11) às 18h:

Noruega x Inglaterra

Sábado (11) às 22h: