Ronaldo mostra taça da Copa para Donald Trump durante Espanha x Argentina

As duas seleções disputam neste domingo a final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, nos EUA, um dos países-sede da competição

O ídolo brasileiro Ronaldo Fenômeno mostrou a taça da Copa do Mundo para o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a partida entre Espanha e Argentina neste domingo (19).

Não está claro se era o troféu original ou uma réplica. Na imagem, é possível ver Trump dando tapas na taça ao lado da primeira-dama Melania e do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Espanha e Argentina disputam neste domingo a final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, nos EUA, um dos países-sede da competição.