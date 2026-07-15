Veja quando será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo entre França e Inglaterra

A partida para decidir quem fica com o último lugar no pódio do torneio acontece no Hard Rock Stadium, às 18h, no sábado (18)

Com a final decidida entre Espanha e Argentina, a disputa pelo terceiro lugar será entre França e Inglaterra. O jogo acontece no sábado (18) às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos EUA.

A França chegou na semifinal com sua campanha como grande favorita a vencer a competição. Ainda sem perder nenhuma partida, a equipe de Didier Deschamps tem o segundo melhor ataque da competição, com 16 gols.

Na primeira semifinal, os espanhóis conseguiram segurar o ataque francês e perderam por 2 a 0 no pior jogo da equipe na competição. Campeões em 2018 e finalistas em 2022, agora eles brigam pelo terceiro lugar.

Já na segunda decisão para a final, a Inglaterra acreditou que a taça finalmente voltaria para casa após vencer da Noruega nas quartas de final. Mas o time de Lionel Messi mais uma vez mostrou que é capaz de fazer quase um milagre e ganhou do ingleses de virada.

O time europeu abriu o placar do jogo no segundo tempo, mas os sul-americanos conseguiram o empate e a virada nos acréscimos da partida.

A única vez que os ingleses venceram a Copa, foi em 1966, quando a competição aconteceu no próprio país. Na época, eles derrotaram a Alemanha Ocidental pelo placar de 4 a 2, na prorrogação.