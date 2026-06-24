Vitória do Brasil classifica Bósnia e Herzegovina para os 16-avos de final da Copa

A derrota da Escócia para o Brasil por 3 a 0 horas depois confirmou que os terceiros colocados dos grupos C, D, I e J não podem ultrapassar a seleção balcânica

A Bósnia e Herzegovina terminou em terceiro lugar no Grupo B e se classificou para os 16-avos de final da Copa do Mundo, após uma vitória por 3 a 1 nesta quarta-feira (24), em Seattle, sobre o Catar, que foi eliminado, na lanterna da chave.

Desta forma, a Bósnia alcança seu melhor resultado até agora em Mundiais, depois de surpreender ao eliminar a Itália na repescagem europeia, disputada em março.

A derrota da Escócia para o Brasil por 3 a 0 horas depois confirmou que os terceiros colocados dos grupos C, D, I e J não podem ultrapassar a seleção balcânica.

Bósnia e Catar entraram em campo pressionados, com apenas um ponto cada. No entanto, os europeus conseguiram vencer com gols de Kerim Alajbegoci (29′), um gol contra de Mahmud Abunada (34′) e um de Ermin Mahmic (80′), enquanto Hasan Al Haydos descontou para o Catar aos 42 minutos.

A Bósnia terminou em terceiro lugar no Grupo B com 4 pontos, empatada com o Canadá, mas os anfitriões avançaram na segunda posição graças a um saldo de gols superior (+5 contra -1), apesar de terem perdido por 2 a 1 nesta quarta-feira para a Suíça, que se classificou como líder do grupo, com 7 pontos, enquanto o Catar terminou em último, com apenas 1 ponto.

A classificação é feito histórico para a Bósnia, já que na única vez em que disputou anteriormente uma Copa do Mundo como um Estado independente, no Brasil em 2014, acabou sendo eliminada na fase de grupos.

Naquela ocasião, a equipe venceu por 3 a 1 o terceiro e último jogo da fase de grupos contra o Irã, mas não foi suficiente para garantir um lugar nas duas primeiras colocações da chave, as únicas que permitiam o acesso à fase de mata-mata.

O Catar, sob comando do técnico espanhol Julen Lopetegui, não conseguiu evitar uma nova eliminação na fase de grupos de uma Copa do Mundo, como há quatro anos, quando perdeu suas três partidas como anfitrião, em sua única participação anterior na competição.

Desta vez, a seleção catari ao menos conseguiu somar seu primeiro ponto no torneio, no empate conquistado no fim do jogo da primeira rodada contra a Suíça.