Yamal batizado por Messi? Conheça história por trás de foto dos dois durante banho

O registro foi feito em 2008, em uma campanha solidária para um calendário em parceria do jornal catalão Diario SPORT, do Barcelona e da UNICEF

Faltam poucas horas para a grande final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina. Entre todas as grandes histórias que envolvem esse jogo, talvez a mais curiosa seja que, provavelmente, essa será a primeira vez que uma final de Copa envolve um jogador que deu banho em outro.

A foto em que Lionel Messi, capitão e camisa 10 da Argentina, na época com 20 anos, dá um banho na então criança de seis meses de idade, Lamine Yamal, voltou a viralizar nas redes sociais depois da vitória da Argentina, que sacramentou a final.

O registro foi feito em 2008, em uma campanha solidária para um calendário em parceria do jornal catalão Diario SPORT, do Barcelona e da UNICEF. O então diretor promocional do jornal, Oriol Canals, relembrou a história em entrevista ao próprio periódico em 2025.

“É como se o Michael Jordan estivesse dando banho em LeBron James. É insano”, disse. “Digamos que eu organizei tudo”, disse, completando sobre como a foto se deu, explicando que a participação de Yamal se deu por meio de um programa da UNICEF.

Essas fotos do Lionel Messi com o Lamine Yamal bebê acaba de se tornar algumas das maiores fotos na história do futebol.



Loucura. pic.twitter.com/h0U9KPx4qF — DataFut (@DataFutebol) July 15, 2026

A parceira também envolvia a Casal del Infants del Raval, um projeto socioeducativo que apoia crianças em situação de vulnerabilidade do bairro de Raval, em Barcelona.

Jogadores como Ronaldinho, Puyol, Eto’o e Thierry Henry participaram das campanhas, de maneira voluntária. Filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, Yamal foi criado em Rocafonda, bairro humilde de Mataró, a 30 km de Barcelona.

O jovem de 19 anos regularmente comemora seus gols fazendo o número 304, código postal de Rocafonda. Por vezes foi alvo de ataques racistas e xenofóbicos ao local, como, por exemplo, do partido de extrema-direita VOX, que chegou a chamar a região de “lugar de esterco multicultural.